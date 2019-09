Teuns: “In voorlaatste ronde geprobeerd om te redden wat er te redden viel” MCA/TLB

29 september 2019

Ook Dylan Teuns kon geen hoofdrol vertolken op het WK wielrennen in Yorkshire. De Limburger van Bahrain-Merida kwam verkleumd over de aankomststreep. “Ik heb in de voorlaatste ronde geprobeerd om te redden wat er te redden viel”, doet Teuns het verhaal. “Ook in de laatste ronde heb ik nog mijn duit in het zakje gedaan, maar daar heb ik flink kou geleden. De val van Gilbert heb ik eigenlijk niet weten gebeuren, maar vanaf dat moment was het uiteraard wel vol voor Greg.” Bekijk het volledige interview in bovenstaande video.