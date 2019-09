Terpstra over Van der Poel: “Logisch dat hij de uitgesproken kopman is” MCA/TLB

27 september 2019

19u52 0

Eén van de ploegmaats van Mathieu van der Poel in de WK-wegrit van zondag is Niki Terpstra. De renner van Team Total Direct Energie geeft aan dat Van der Poel de uitgesproken kopman is bij de Nederlanders. “Als je een favoriet in huis hebt met zo’n sterk wapen in de finale, dan lijkt me dat maar logisch”, aldus Terpstra voor de microfoon van VTM Nieuws. Bekijk het volledige interview in bovenstaande video.