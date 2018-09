Teleurgestelde Benoot na opgave: "Ik weet niet wat er aan de hand is" Redactie

30 september 2018

Bron: Belga 0 WK Wielrennen Tiesj Benoot had geen verklaring voor zijn opgave in de WK-wegrit en was dan ook erg ontgoocheld. "Er is niets zo frustrerend voor een sportman als moeten afstappen zonder dat je weet waarom je niet goed bent", sprak hij aan de teambus van de Belgische ploeg in Innsbruck.

"Vanmorgen voelde ik me nog goed, ook de voorbije dagen was ik in goede doen en vorig week in de Eurométropole Tour (waar hij ei zo na de overwinning pakte) had ik nog de benen van het voorjaar. In het begin van de koers was er ook niets aan de hand, maar opeens ging het licht uit en voelde ik me echt slecht. Het is niet dat het opeens sneller ging in het peloton. Ik kon gewoon dat constante tempo niet rijden. Dit is frustrerend."

De voorbije dagen kampte Kenny Molly met buikklachten in het Belgische kamp, hij kon zich zo niet tonen in de beloftenkoers. Ook Bjorg Lambrecht kreeg tijdens zijn koers even te maken met opspelende maagproblemen en Serge Pauwels klaagde ook over buik- en darmklachten. Misschien circuleert er iets in de Belgische ploeg? "Tja, dat kan. Maar op dit moment voel ik niets, ik heb geen klachten. Misschien word ik straks ziek, dat zou me logisch lijken en het zou ook een geruststelling zijn voor mij. Dan is er een verklaring voor mijn slechte dag, want op zo'n manier een WK beëindigen is niet plezant."

"Het was zeker niet de bedoeling dat Serge Pauwels en ik er al zo vroeg de brui aan zouden geven. Ik denk dat we allebei meer hadden willen geven aan de Belgische ploeg. Dit was echt een koers waar ik naar uitkeek, ik heb er alles voor gedaan om hier goed te zijn en als je dan zo moet opgeven is dat zeer frustrerend. Mijn conditie was uitstekend voor dit WK, die kan niet opeens verdwenen zijn."

Benoot keert na het WK huiswaarts, rijdt vervolgens in principe Parijs-Tours op 7 oktober en daarna enkele Italiaanse koersen. Hij sluit zijn seizoen op 13 oktober af met de Ronde van Lombardije.