Sven Vanthourenhout: "Je merkt aan tafel dat teamgeest goed zit"

26 september 2020

Ook Sven Vanthourenhout, bondscoach van de veldrijders, is in Italië voor het WK wielrennen. “Het parcours spreekt voor zich. Heel lange wedstrijd, veel hoogtemeters. Het wordt een super zware koers. Het is en blijft een WK.” En de kansen voor de Belgen? “Uiteraard hebben we iemand die tot de favorieten behoort (Wout van Aert, red.) Dat heeft hij zelf afgedwongen. Voorts hebben we een zeer sterke ploeg. Ze weten allemaal goed welke rol ze hebben. Je merkt ook dat de teamgeest goed zit. Dat zie je aan tafel en hoe de renners met elkaar omgaan.”

