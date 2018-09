Stigger beleeft sprookje bij vrouwelijke junioren, Bossuyt 43ste DMM

27 september 2018

11u34 0 WK Wielrennen Het WK Wielrennen is een sprookje rijker. Laura Stigger is voor eigen volk in Innsbruck wereldkampioen geworden bij de vrouwelijke junioren. De Oostenrijkse haalde het na een koers over 72 kilometer voor de Fransçaise Le Net. Shari Bossuyt speelde geen rol van betekenis en finishte op meer dan vijf minuten op een 43ste plaats.

Stigger staat in Oostenrijk gekend als een supertalent dat vooral op de mountainbike grote sier maakt. De wielrenster reed in Innsbruck niet voor niets met volle handschoenen, het WK op de weg was pas haar tweede wedstrijd van het jaar op de asfalt. Toch was ze vooral bergop een maatje te groot voor de rest.

Na de klim over de Gramartboden zorgde de berg Igls voor de afscheiding in de wedstrijd. Na enkele Russische aanvallen nam Stigger het commando over. De Oostenrijkse kreeg de Canadese Boilart en de Italiaanse Malcotti mee. De Française Le Net kwam in de afdaling nog aansluiten. Zij zorgde in een prangende slotfase voor een demarrage onder de vod.

De Franse poging faalde en in een kort sprintje stond geen maat op Stiggert. Le Net reed nog naar de tweede plaats terwijl het brons voor Simone Boilard was. Stiggert is geboren en getogen in Innsbruck. Een wereldtitel voor eigen publiek dus. Eerder op het jaar werd ze ook al wereldkampioene in de cross-country op de mountainbike.

