Steile slotklim zet Belgen voor WK-dilemma: tandwiel met 39 of 36 kroontjes? SLOTKLIM ZO STEIL DAT NORMALE VERSNELLING ZONDAG MISSCHIEN NIET VOLSTAAT Bart Audoore

27 september 2018

07u45 0 WK Wielrennen Vandaag verkennen de profs het WK-parcours in Innsbruck. Nog belangrijker: vandaag beslissen ze ook of ze aan hun fiets laten sleutelen in functie van de loodzware slotklim. "Want die is ver-schrik-ke-lijk zwaar."

De Gramartboden, zo heet de klim waar het zondag allemaal om draait. Enkel de mannen moeten erover, en dan alleen maar één keer, als toetje in de laatste ronde - voor de vrouwen en jeugd is hij sowieso te zwaar. "Het is een beest", zegt Laurens De Plus. "Ver-schrik-ke-lijk." Toen de youngster van Quick.Step hem ging verkennen "viel hij bijna om". "Zo steil is het."

Even de cijfers erbij halen: 2,8 kilometer klimmen aan 11,5 procent met een uitschieter tot 28 procenten. Een dubbele Muur van Hoei wordt hij genoemd. "Het is erger", zegt Greg Van Avermaet, die de klim vrijdag al ging bekijken. "Doordat hij zo lang is, hakt hij er extra diep in. Vooral die laatste kilometer is super zwaar."

