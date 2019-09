Simmons volgt Evenepoel na knappe solo op als wereldkampioen bij junioren XC

26 september 2019

16u55 2 WK wielrennen Quinn Simmons heeft na een fraai nummertje het WK wielrennen bij de junioren gewonnen. De 18-jarige Amerikaan werkte de laatste 33 kilometer op z’n eentje af. De Italiaan Alessio Martinelli en Amerikaan Magnus Sheffield mochten mee op het podium. Milan Paulus was met een tiende plek de eerste Belg.

Natte omstandigheden en een afvallingsrace bij de junioren in Yorkshire. De bedrijvige Alex Vandenbulcke trok in het offensief, maar de kopgroep werd door het werk van de Amerikanen al snel bij de lurven gevat. Vervolgens reed er een groepje met Quinn Simmons, Magnus Sheffield en Lewis Askey weg uit het peloton.

Wanneer ook zij dreigden ingelopen te worden, gaf Simmons er op 33 kilometer van de streep een nieuwe lel op. De indrukwekkende Amerikaan, die eergisteren vierde werd in de tijdrit, was gaan vliegen. Simmons greep het goud, Alessio Martinelli finishte een kleine minuut later als tweede. Het brons was een prooi voor Sheffield. Eén en drie voor de Verenigde Staten. Eerste Belg Milan Paulus eindigde als tiende.

