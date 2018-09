Shari Bossuyt enige Belgische deelneemster aan WK weg- en tijdrit meisjes-junioren: "Rest is gewoon niet goed genoeg" Joeri De Knop in Oostenrijk

23 september 2018

Shari Bossuyt werd vorig jaar, als eerstejaarsjunior, achtste op het WK tijdrijden in Bergen. Logisch gezien zou ze die prestatie in Innsbruck dus op zijn minst moeten kunnen evenaren. "Ik ben een jaar rijper en sterker, kan beter wedijveren met de absolute top", voelt ze. "Maar mijn generatiegenoten zijn ongetwijfeld mee geëvolueerd. Bovendien is er een goeie lichting eerstejaars bijgekomen. Dat maakt het moeilijk inschatten. Het parcours moet me wel liggen. Ik zie wel waar ik ergens uitkom." Op het EK in Brno eindigde ze pas twintigste. "Een combinatie van een offday en stress", denkt ze. "Misschien heb ik mezelf wat teveel druk opgelegd. Ik had er alleszins meer van verwacht."

Volgens bondscoach Ludwig Willems ligt de oorzaak elders. De talentvolle West-Vlaamse zoekt nog naar het juiste evenwicht tussen weg en baan. "Dat is niet altijd even makkelijk. Soms gaat het een ten koste van het ander. Hier zal het afhangen van details. Van de vorm van de dag ook. Top acht zou super zijn. Méér is altijd welkom. Wat ik van Shari vooral verwacht, is dat ze door de muur probeert te gaan. Als ze dát doet, is het voor mij oké. Ongeacht het resultaat. Willen en kunnen vechten voor elke seconde maakt in zo’n tijdrit vaak het grote verschil. Het is niet één keer, maar honderd keer sterven."

Met drie keer zilver op het EK baan in Aigle (scratch, afvalling, omnium), drie Belgische titels op de weg (wegrit, tijdrit, ploegentijdrit), toptienplaatsen in een aantal hoog aangeschreven internationale (ritten)koersen en vooral een onverwacht profdebuut aan de zijde van Jolien D’hoore op het WK ploegkoers in Apeldoorn, kan het seizoen van Bossuyt nu al niet meer stuk. Jammere vaststelling is wel dat zij het schaarse diamantje is in het voor de rest povere nationale meisjes-juniorenpeloton. Bossuyt neemt dan ook als enige Belgische deel aan zowel de tijdrit als de wegrit. "De spoeling is inderdaad zéér dun", geeft Willems toe. "Je kan helaas maar vissen in de vijver die je hebt. In België is die extreem klein. Een blik op de startlijsten van het BK meisjes-junioren en -nieuwelingen zegt genoeg: slechts een vijfendertigtal rensters. Dan mogen we van geluk spreken als daar eentje tussenzit dat kan meespelen op het internationale toneel. Met alle respect, maar het niveau van de andere meisjes is gewoon niet goed genoeg voor een WK. Daar neem je niet aan deel om er gewoon bij te kunnen zijn. Wel om te presteren."