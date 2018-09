Serge Pauwels geeft op met maag- en darmklachten: "Geen kracht in de benen" Redactie

30 september 2018

16u34

Bron: Belga 0 WK Wielrennen Ook Serge Pauwels en Laurens De Plus haalden het einde van de WK-wegrit niet. Vooral teamkapitein Pauwels was zwaar teleurgesteld en kon zijn ontgoocheling amper verbergen aan de teambus van de Belgische ploeg. "Vanmorgen kreeg ik last aan mijn maag en darmen, ik had gewoon geen kracht in de benen", zei hij.

Pauwels kreeg het op ongeveer 93 km van het eind lastig op de klim en moest het peloton laten rijden. "Het was absoluut niet goed", gaf hij toe. "Ik had er meer van verwacht. Ik ben ontgoocheld en heb niet voldoende kunnen doen wat van mij werd verwacht. Vanmorgen om een uur of zes ben ik langsgelopen bij de dokter, met last aan maag en darmen. Als sporter mag je dat niet in je hoofd steken, dus ik probeerde het niet al te veel te laten spelen. Maar ik voelde me gewoon niet lekker, dat kan je op een WK niet verbergen. De ganse koers was ik slecht. Het was alsof ik mijn finale al aan het rijden was op de tweede en derde beklimming, en op die derde klim moest ik eraf. Dat is pijnlijk, dan voel je je schuldig dat je je ploegmaats tekort doet."

"De problemen staken vannacht maar de kop op", stelde Pauwels. "Net op een WK, dat is vervelend. Dit is ook een parcours dat niet liegt. Er werd niet eens hard gereden, in principe moet ik dat tempo aankunnen en moet ik zeker twee of drie rondes langer mee rijden."

Omwille van zijn slechte nacht werd de rolverdeling ietwat gewijzigd in de Belgische ploeg. "Ik ben wel zo lang mogelijk bij Tim Wellens gebleven. Ik heb in de koers ook snel aangegeven dat ik me niet goed voelde en dan werd er wat geswitcht. Mijn rol was niet zo belangrijk, zeker niet cruciaal. Natuurlijk was het de bedoeling dat ik langer meeging, maar het is wat het is. Je kan het niet veranderen."

Pauwels keert nu huiswaarts en rijdt dan de Tre Valli Varesine (9/10), de Giro dell Piemonte (11/10) en de Ronde van Lombardije (13/10). "Maar nu ga ik toch eerst een beetje rusten."

Bij Laurens De Plus, die eveneens opgaf, was er van ontgoocheling geen sprake. "Na mijn tijdrit woensdag ben ik vertrokken met een ei in mijn broek", gaf hij toe. "Maar ik heb wel een degelijk WK kunnen rijden. Ik ben tevreden. We hebben vanochtend in laatste instantie mijn rol veranderd. Ik moest zo lang mogelijk bij Dylan Teuns blijven. Dat heb ik goed kunnen doen. Sinds de ploegentijdrit liep het wat minder met mij, dus wist ik niet hoe het vandaag zou verlopen. Maar ik ben tevreden en de bondscoach gaf me ook altijd het vertrouwen. Daar ben ik hem dankbaar voor."