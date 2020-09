Sarah De Bie voor start WK tijdrijden: “Ik durf niet meer zeggen wat te zwaar is voor Wout” Redactie

25 september 2020

11u00 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vandaag gaat Wout van Aert voor de gouden medaille op het WK tijdrijden in Imola. Vriendin Sarah De Bie is ook in Italië om Van Aert naar de overwinning te loodsen. “We hebben elkaar vandaag alleen nog maar gehoord via Whatsapp. Het parcours is er eentje op zijn maat en de wind speelt ook in zijn voordeel. Ik zie het positief in.”

Sarah De Bie heeft het ook over de verloren Ronde van Frankrijk van Jumbo-Visma. “Na de tijdrit (waarin Pogacar alsnog het geel greep, red.) voelde Wout zich alsof hij zelf de Tour had verloren. Ze gingen voor de gele trui met heel de ploeg en het was dan ook een grote teleurstelling voor hemzelf.”

Sarah ziet, naast de tijdrit, ook kansen voor Van Aert in de wegrit van zondag. “Vroeger zou ik gezegd hebben dat dit veel te zwaar was voor Wout, maar dat durf ik niet meer zeggen. Hij schrikt er zelf ook van hoe goed hij bergop rijdt dezer dagen.”