Sagan bereidde WK voor in de zon van Monaco: “Geen zin om te trainen in de regen en het verkeer” Marc Ghyselinck

28 september 2019

19u56 0 WK wielrennen De dagen van Peters Sagan in Yorkshire zullen kort zijn. De drievoudige wereldkampioen arriveerde pas vrijdagavond in Leeds en als alles goed gaat, keert hij maandag met een vierde regenboogtrui naar Monaco terug.

Een verkenning van het WK parcours zat er niet in. “Geen tijd gehad”, zei Peter Sagan. En veel zin had hij er ook niet in. “Wat is het punt om te gaan verkennen in slecht weer en tussen auto’s. Ik zie het parcours zondag wel. Er zijn zeven plaatselijke ronden in Harrogate. Mogelijk ligt de koers daarvoor al helemaal uiteen. Maar ik denk dat ik nog wel de gelegenheid krijg om iets van de plaatselijke ronden te zien (lacht).”

Sagan trainde in Monaco, waar hij woont en waar de zon schijnt. “Ik doe het altijd zo. Ik heb het zo gedaan voor Doha (2016), voor Bergen (2017) en voor Innsbruck (2018). Richmond (2015, toen hij voor de eerste keer wereldkampioen werd, red) was anders. Ik was al in de Verenigde Staten. Het was logisch dat ik bleef.”

Sagan nam vrijdagnamiddag in Nice het vliegtuig naar Manchester. Hij arriveerde in de vooravond in hotel Crowne Plaza in Leeds, waar de Slowaakse ploeg verblijft. Zaterdag deed hjij een ritje van anderhalf uur en that’s it. Wat dit WK in Yorkshire voor hem brengt zal morgen blijken. Innsbruck was te zwaar voor een vierde opeenvolgende wereldtitel. Of het in Yorkshire lukt?

Sagan: “Dat zou speciaal zijn. Maar ik ga niet zenuwachtig worden. Een vierde titel gaat de wereld niet veranderen. En ik zal daarna ook nog altijd blijven koersen.”

Over het weer is veel gezegd. “Regen is niet mijn favoriete weer”, zegt Sagan, “maar ik overleef het wel.”

En tegenstanders zijn er veel. Mathieu van der Poel is bij de favorieten. De Nederlander is jong, maar dat is geen bezwaar. “Hij heeft de Amstel Gold Race gewonnen. Dat was ook een zware koers.”

En dat de Belgen de sterkste ploeg hebben. Philippe Gilbert vindt dat de Belgen moeten koersen zoals ze dat doen in de ploeg van Patrick Lefevere. Sagan: “Vindt hij dat? Dat mogen ze proberen. Ik ben niet bang. Er zal gebeuren wat gebeurt. Iedereen kent de favorieten, de grote namen en de grote landen. Zij moeten controleren. Wij moeten gewoon volgen. Ik voel me goed en gezond. Ik heb een goede voorbereiding gehad. Zo goed mogelijk toch. Het gaat niet alttijd om hoe je je voelt, om te winnen.”

Meer over Yorkshire

sport

sportdiscipline

wielersport

Monaco

Innsbruck

Leeds

WK