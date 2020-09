Roglic na discutabele finale met Van Aert: “Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar zat volledig op mijn limiet” Redactie

27 september 2020

17u32 6 WK Wielrennen Opvallend beeld in de finale: Primoz Roglic, Van Aerts ploegmaat bij Jumbo-Visma en kopman in de Tour, begon in de achtervolgende groep pas in de laatste kilometer nadrukkelijk op kop te rijden. Weinig hulp voor van Aert vanwege de Sloveen die de sprint nooit zélf had kunnen winnen. Al verwijt onze landgenoot Roglic niks. “Hij heeft er alles uitgehaald.” Ook Roglic zelf bevestigt dat hij op was. “Ik zat op mijn limiet.”



Beslissend moment op iets meer dan 10 kilometer van de streep: Julian Alaphilippe springt weg uit de kopgroep, niemand reageert. Lang leek het erop dat de achtervolgers, inclusief Van Aert en Roglic, mits goeie samenwerking de Fransman nog wel konden terughalen. Maar Roglic - ploegmaat van Van Aert bij Jumbo-Visma - kwam pas in de laatste kilometer prominent op kop opduiken. De hoofdvogel was dan natuurlijk al lang gaan vliegen.

Primoz Roglic reageerde bij VTM Nieuws voor het eerst op de bizarre beelden. “Wout is een groot kampioen en sportman. Ik heb zelf alles gegeven, hij is tenslotte mijn ploegmaat. Ik had liever gezien dat hij Alaphilippe nog had kunnen terugpakken en wereldkampioen was geworden. Zelf zat ik volledig op mijn limiet en moest ik al moeite doen om de eerste in ons groepje bij te houden, ik kon niet eens sprinten op het einde. Nu ga ik vooral rusten en bekomen van de zware Tour.”

Eddy Planckaert hekelde bij Sporza dan weer het gedrag van Roglic. “Als ik Wout van Aert was, reed ik geen meter meer op kop voor Roglic. Als je ziet wat Wout voor hem gedaan heeft in de Tour, neem ik hem dit wel een beetje kwalijk. Van Aert bleef heel beleefd, maar ik denk dat het binnenin wel kookt bij hem.”



Van Aert: “Primoz heeft er alles uitgehaald”



Op Twitter gaan er stemmen uit de wielerwereld op die de discussie over de finale voeden

... and 2 beers for Roglic, for his tremendous work in the chasing group... https://t.co/PdtrCU3Hza Tom Van Damme(@ TomVanDamme) link

Roglic komt Vlaanderen nooit meer in, vrees ik. Thijs Zonneveld(@ thijszonneveld) link

Waarom, @rogla is toch geen Belg! 😉 https://t.co/zTKyComnIM Sven Nys(@ sven_nys) link

Voor de duidelijkheid: hij hóeft niet op kop te rijden en misschien kon hij ook niet veel beter. https://t.co/Sx7g6md4Mu Thijs Zonneveld(@ thijszonneveld) link

Wilde of kon #Roglic niet?? Michael Boogerd(@ BoogerdLive) link

