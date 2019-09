Rik Verbrugghe houdt pleidooi voor stayeren: "Gilbert kon niet achter auto’s terugkeren” MG

30 september 2019

07u54 0 WK wielrennen Van zijn tactische plannen zag bondscoach Rik Verbrugghe niets in huis komen. Verbrugghe, die ook een warm pleidooi voor stayeren hield, had daar een eenvoudige uitleg voor: "We konden niet mee. Fysiek waren we niet sterk genoeg."

Niet gedacht dat Mads Pedersen wereldkampioen zou worden, zei Rik Verbrugghe. "Weinigen zullen hem hebben voorspeld. We kennen hem wel, natuurlijk. Je ziet dat de mannen vooraan tegen dat koude weer kunnen. Daar moet je voor gebouwd zijn." Daar waren de Belgen dus niet voor gebouwd. Philippe Gilbert misschien. Maar die viel bij het ingaan van de plaatselijke rondes en keerde nooit meer terug. "Misschien had Gilbert mee gekund, toen Van der Poel en Trentin in de aanval gingen."

Verbrugghe hield gisteren nog een warm pleidooi voor stayeren. Vrijdag werd de Nederlander Nils Eekhoff als wereldkampioen gediskwalificeerd na langdurig stayeren: "Wat er gebeurd is met Eekhoff heeft veel gevolgen. Stayeren gebeurt in alle koersen. Na een valpartij wordt iedereen teruggebracht achter de auto's. Het zijn de commissarissen die beslissen. Het is het reglement, dat weet ik. Het betekent wel dat Gilbert niet achter de auto's terug kon keren."

“Greg voelde zich niet goed”

En zonder Gilbert was het aan de rest, die het ook liet afweten. "We kwamen tekort, toen Van der Poel en Trentin vertrokken. Dylan Teuns zat in een groepje daarvoor, maar hij kon niet mee toen ze passeerden."

Ook Greg Van Avermaet kon niet mee, en hij was nochtans ook een kopman bij de Belgen. Verbrugghe: "Greg voelde zich niet goed. Hij is geen favoriet in zo'n weer. Hij is wel een vechter. Daarom werd hij achtste. Misschien heeft hij niet alert gekoerst. Ik weet niet of hij goed genoeg was. Ik heb Greg nog nooit zo moe gezien als na de wedstrijd vandaag."

Belgen moesten achtervolgen en Yves Lampaert deed het zware werk. "Op dat moment werd het heel moeilijk. Toen was het al te laat", zegt Verbrugghe.

Hij had een tactisch plan, maar daar kwam niks van in huis. "Fysiek konden we niet mee. Dan kan je tactisch niets uitrichten. We waren gewoon niet sterk genoeg."