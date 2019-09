Remco Evenepoel kan jongste wereldkampioen tijdrijden ooit worden: “Heb naar deze tijdrit toegewerkt” JDK/AB

23 september 2019

22u25

Bron: Eigen berichtgeving 16 WK Wielrennen Remco Evenepoel (19) kan woensdag de jongste wereldkampioen tijdrijden ooit worden. Zelf blijft de Europese kampioen met de voeten op de grond. “Een tijdrit van 54 kilometer is volledig nieuw voor mij”, vertelt hij.

“Of ik me goed voel? Dat zal ik woensdag weten te zeggen”, grijnsde Evenepoel op zijn persconferentie. “Ik heb naar deze tijdrit toegewerkt. Hopelijk valt alles in zijn plooi. We zullen zien waar het schip strandt. Het wordt de eerste keer dat ik een tijdrit van 54 kilometer rijd. Voor het eerst een uur ‘stoempen’ op een fiets. Ik ben benieuwd hoe mijn lichaam zal reageren op die afstand. Dit is een grote ontdekkingstocht.”

Het parcours lijkt ideaal voor Evenepoel. “Ik heb delen van het parcours een paar keer verkend. Niet te technisch. Een lange rechte lijn van start naar finish. De meer dan 500 hoogtemeters kunnen wel tellen natuurlijk. En als de wind hard blaast, wordt het een veldslag.”

Volgens Evenepoel is België misschien wel het beste chronoland ter wereld. “Ja, dat denk het wel. Wij drie (Campenaerts, Lampaert en Evenepoel zelf, red.) en Wout van Aert hebben overal al een tijdrit gewonnen. Daarbovenop is Victor ook nog eens de werelduurrecordhouder. Dat doen er ons niet veel na.”

Wat zijn persoonlijke ambities zijn, wilden we nog weten. “Top vijf. Maar als ik dat niet haal, zal ik niet teleurgesteld zijn. Na dit seizoen kom ik zonder druk aan de start. Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben”, besluit Evenepoel.