Remco Evenepoel, gedoodverfd titelfavoriet op WK tijdrijden voor junioren, houdt beide voeten op de grond: "Tuurlijk kan ik verliezen" Joeri De Knop in Oostenrijk

22 september 2018

22u45

Bron: Eigen berichtgeving 2 WK Wielrennen Kent u het verhaal van het vel en de beer? Remco Evenepoel, ‘rising star’ van het Belgische wielrennen, wil eerst schieten en pas dan verkopen. Maar hey, zonder tegenslag wordt híj dinsdag toch wel de nieuwe juniorenwereldkampioen tijdrijden, zeker?

Wat een ‘cool’. Geen seconde liet de zoon van ex-prof Patrick zich op de pre-WK-persconferentie in Wirtshaus Sattlerwirt, uitvalsbasis van de Belgen in Ebbs-in-Tirol, verleiden tot straffe uitspraken. Met de kracht van orkaan Florence raasde hij door het aflopende seizoen.Tijdrijden kan hij als de beste. In de drie nationale testtijdritten (Chimay, Gingelom-Montenaken en Waregem) klokte hij zelfs scherpere chrono’s dan de U23. En toch… Twee keer beet hij op Nations Cup-niveau (het WorldTourniveau voor junioren) in het zand: tegen de Noor Waerenskjold in de Trophée Centre Morbihan en onlangs nog, in de Ronde van Lunigiana, tegen de Tsjech Vacek. Nuance: mini-tijdritjes, waren dat. Telkens verloren met een paar honderdsten van een seconde.

Speciale gast

"Dit is een WK, hé. Iedereen heeft zich hier supergoed op voorbereid. Iedereen wil top zijn. Mijn voornaamste tegenstander, buiten pech en mezelf? (lacht) Elke renner die deelneemt. Ach, ik ben eigenlijk niet echt bezig met de concurrentie. Ik ga uit van mijn eigen kracht en capaciteiten. Maar feit is dat ik landen als Australië en de Verenigde Staten dit seizoen nog niet te vaak heb geconfronteerd. Misschien schuilt daar ook wel ‘een speciale gast’ bij. Eén die alles kapot rijdt, mij incluis. Mocht dat zo zijn, zal ik me daar moeten bij neerleggen."

"Ik heb hier keihard voor gewerkt. Daar zal het zeker niet aan leggen. Ik kan nu alleen maar zo hard mogelijk fietsen. Zodat ik mezelf niets kan verwijten. We zien dan wel wat het oplevert. Ja, ik heb het volste vertrouwen in mezelf. Maar je zal me niet van de daken horen schreeuwen dat ik zeker wereldkampioen word."

Gouden tips

Bondscoach Carlo Bomans ging daar keurig in mee. "Hoe mooi de resultaten van Remco dit seizoen ook mogen zijn, een garantie op de wereldtitel zijn ze niet. Kijk naar Mathieu van der Poel: vorig seizoen de allerbeste in het veld, maar uitgerekend op het WK liep het fout. Om maar te zeggen… Het zou voor Remco de kers op een grote taart zijn. Maar ’t is niet dat hij zijn seizoen hier moet goedmaken."

Het parcours moet Evenepoel alvast liggen. "Minder lastig dan op het EK in Brno", leerde de verkenning. "Maar de laatste vijftien kilometer glooien wel constant. Waarbij de hellende passages redelijk pittig zijn en decisief worden voor het eindresultaat. Daar kan ik mijn kracht op kwijt." Of hij gouden tips kreeg van zijn toekomstige Quick.Step Floors-ploegmaats? "Jawel. Van ‘Lampie’ (Yves Lampaert, red.) uiteraard. Philippe Gilbert ook, met wie ik vaak contact heb. En ‘Pluske’ (Laurens De Plus, red.) is een goeie vriend. Welke tips? (geheimzinnig) Sorry, die houd ik mooi voor mezelf."

Uitzonderlijke lichting

Met Ilan Van Wilder en Branko Huys komen naast Evenepoel dinsdag nog twee Belgen in actie op het junioren-WK tijdrijden. Ook zij zijn exponenten van wat Bomans een uitzonderlijke lichting noemt. "Zelfs zonder Remco zou het dat zijn. Beetje jammer voor de andere jongens dat ze met een supertalent als Evenepoel worden geconfronteerd. Vraag de generatiegenoten van Eddy Merckx maar wat dat betekent. Daarom ook mogen ze nooit ontgoocheld zijn als ze tweede worden na hem."

Van Wilder gaat voor een medaille in de tijdrit. "Top vijf zou al mooi zijn, het podium fantastisch." Voor eerstejaars Huys wordt het in de eerste plaats een leerschool. "Ik ben mee als ‘derde man’, met héél veel geluk. Mijn tijdrit afwerken zoals ik ze in gedachten heb en geen fouten maken: dat is het doel. Een positie kan en wil ik er niet opkleven."