Quick.Step kroont zich voor vierde (en laatste) keer tot wereldkampioen in de ploegentijdrit DMM

23 september 2018

16u50 0 WK Wielrennen Quick.Step is in Oostenrijk wereldkampioen in de ploegentijdrit geworden. De ploeg van manager Patrick Lefevere haalde het voor Team Sunweb en BMC. Voor Quick.Step is het de vierde wereldtitel in zeven jaar tijd.

De hardste discipline in het wielrennen voor sommigen. De saaiste voor anderen. De ploegentijdrit voor merkenteams op het WK in Innsbruck was hoe dan ook de laatste - de huidige formule wordt volgend jaar herzien. De voorbije seizoenen werd de buit verdeeld door Quick.Step, BMC en Sunweb. Niet toevallig de favorieten voor eindwinst vandaag.

Starten werd gedaan door onbekendere Oostenrijkse teams. In totaal waren 'maar' 12 WorldTour-teams op post. Het was dan ook wachten op een eerste richttijd. Die kwam uiteindelijk op naam van Mitchelton-Scott. De Australiërs zetten een sterke chrono neer aan het eerste tussenpunt. Geen enkele ploeg deed beter. Ook drievoudig wereldkampioen Quick.Step niet.

Op het 62 kilometer lange parcours kon gelukkig nog veel gebeuren. Een vier kilometer lange klim zou het breekpunt in de wedstrijd worden en dat bleek ook. Lampaert, Terpstra, De Plus, Asgreen, Jungels en Schachmann legden er hun troefkaarten op tafel. Een achterstand van 13 seconden op Mitchelton-Scott werd plots een voorgift van een halve minuut.

Sunweb en BMC gaven zich daarbij wel nog niet gewonnen. Greg Van Avermaet en de zijnen gaven twee seconden toe. Titelverdediger Sunweb deed zowaar enkele honderdsten beter. Een spannende driestrijd wenkte, maar dat was andermaal buiten Quick.Step gerekend. Lampaert en co hadden de wedstrijd duidelijk het best ingedeeld. Waar Sunweb en BMC in elkaars buurt bleven, liep Quick.Step stelselmatig uit.

De onzekere blikken aan de aankomst werden al snel ingeruild voor tranen van vreugde. Sunweb strandde op 18 tellen, BMC op 19. Voor de ploeg van Patrick Lefevere is het na 2012, 2013 en 2016 een nieuwe wereldtitel. Bovendien komt recordzege 71 nu wel héél dichtbij.

Lampaert: "Een klein feestje? Het zal een grote zijn vanavond!"

Belgisch kampioen op de weg Yves Lampaert was één van de grote motoren bij de kersverse wereldkampioenen. De West-Vlaming wist net als de rest bij Quick.Step geen blijf met zijn vreugde. "We zijn zo blij, dit is een ongelooflijk gevoel. We waren niet dé topfavoriet omdat we veel jonge renners in de ploeg hadden. Maar het zijn allemaal gasten met talent, het vertrouwen was groot."

Van een achterstand aan het eerste tussenpunt ging het tot een spannende ontknoping na het tweede tussenpunt. "We kregen de tijden door en na de eerste keer dacht ik 'wow, we rijden nu al zo snel en we zijn nog 15 seconden trager.' Binnen de ploeg zijn we wel gelukkig wel rustig gebleven. We wisten dat de klim er nog kwam. Daar zijn we versneld en dan gingen we in de afdaling vol gas tot aan de meet. Ik denk dat we daar het verschil hebben gemaakt. Dit is heel speciaal. Of er nu een klein feestje volgt? Het zal eerder een grote zijn!"

Terpstra: "De afdaling was eng, het was 'speed on wheels'"

Ook Niki Terpstra wist waar Quick.Step het verschil had gemaakt. "Je kan geen ploegentijdrit perfect doen, maar dit kwam toch in de buurt. We wisten dat het na de klim nog een flink eind was. We hadden dat stuk heel goed verkend. Gisteren bekeek ik de video met alle bochten zeker honderd keer . Ik wou elke bocht kennen. De afdaling was een beetje eng. Het was écht 'speed on wheels'."

Voor Terpstra was het overigens één van zijn laatste wedstrijden voor Quick.Step. De Nederlander was een constante factor in alle wereldtitels tegen de klok. "Na 8 jaar is dit de mooiste manier om afscheid te nemen van deze ploeg. Een mooier cadeau kan ik niet geven of krijgen."

De erelijst van het WK ploegentijdrijden bij de mannen:

2018: Quick-Step Floors (BEL)

2017: Sunweb (Dui)

2016: Etixx-Quick Step (BEL)

2015: BMC (VSt)

2014: BMC (VSt)

2013: Omega Pharma-Quick Step (BEL)

2012: Omega Pharma-Quick Step (BEL)