Portugese president leert Trump Cristiano Ronaldo kennen, waarop 'The Donald' uitpakt met vraag die zijn collega niet meteen zag aankomen TLB

30 juni 2018

09u34

Bron: CNN 23 WK Wielrennen Voetbal is niet de populairste sport in de Verenigde Staten. Dat bleek ook toen Donald Trump deze week de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa ontving in Washington. De Sousa, apetrots op zijn bekendste landgenoot, begon te vertellen over Cristiano Ronaldo en al snel bleek dat de Amerikaanse president 'CR7' niet kende. "Vertel me eens hoe goed hij is", vroeg 'The Donald'.

"Ik ben heel erg onder de indruk", aldus De Sousa. "Cristiano Ronaldo is de beste speler ter wereld. Ik ben het ook met jou eens dat het WK tot dusver een succes is geweest voor ons." Een rustige, serene uitleg, waarna Trump een opvallende vraag stelde aan zijn collega. "Dus, zal Cristian (sic.) het ooit tegen jou opnemen in de strijd om het presidentschap?", wilde Trump weten. De Sousa had de vraag duidelijk niet zien aankomen, maar pakte wel uit met een gevat antwoord. "Wel, meneer de president, Portugal is een ander land dan de Verenigde Staten. Bij ons gaat het er iets anders aan toe."

Donald Trump on Cristiano Ronaldo: “They say he is the greatest player” https://t.co/EynbXqRrGw pic.twitter.com/6Yat0eCAMr CNN International(@ cnni) link