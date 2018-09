POLL. Welke acht Belgen moet bondscoach De Weert selecteren voor het WK wielrennen? XC

06 september 2018

09u30 0 WK Wielrennen Kevin De Weert maakt maandag zijn WK-selectie bekend. Welke acht renners verdedigen de Belgische kleuren op 30 september in Innsbruck? Geen eenvoudige keuze voor onze bondscoach. Stel hier bij ons uw achttal samen.

Het parcours in het Oostenrijkse Innsbruck is niet van de poes. Integendeel. De renners moeten over 259,4 kilometer liefst 4.670 hoogtemeters bolwerken. “Nog nooit zo'n zwaar WK-parcours gezien", liet Vincenzo Nibali optekenen. Het rijk is aan de klimmers. De kans dat Philippe Gilbert het WK na zijn zware val rijdt, is nihil. Deze vijftien Belgen maken volgens ons kans op een selectie.

Welke acht renners moet De Weert meenemen naar het WK? Bakelants De Plus Van Avermaet Naesen Wellens Benoot Teuns De Tier Devenyns Stuyven Hermans De Gendt Vanendert Serry Pauwels

Tim Wellens

Misschien wel onze grootste kanshebber voor WK-winst. Zal wel moeten anticiperen om punchers als Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde te kunnen kloppen. Bewees alvast in de Brabantse Pijl dat hij een solo kan afronden.

Greg Van Avermaet

Wees maar zeker dat Van Avermaet heeft toegewerkt naar het WK. Als hij zijn vorm van Rio (waar hij olympisch kampioen werd) haalt, is er veel mogelijk. In Brazilië moesten er zelfs nog méér hoogtemeters overwonnen worden. 'Gouden Greg' is dus niet kansloos in Innsbruck.

Tiesj Benoot

Normaal altijd zeker van een WK-selectie op zo'n parcours. Maar is na zijn valpartijen in de Tour en Vuelta niet langer een certitude. Hoe herstelt Benoot na zijn laatste tuimelperte?

Dylan Teuns

Kon geen geweldig vervolg breien aan zijn schitterend seizoenseinde. Stelde onder meer teleur in de Waalse Pijl. In de Ronde van Spanje is Teuns weer op zoek naar zijn supervorm. Was alvast een knappe derde in de bergrit naar La Covatilla.

Floris De Tier

Eén van de aangename verrassingen in de Vuelta. De Tier wist meermaals in Spanje zijn klimmersbenen te etaleren. Werd bijvoorbeeld vijfde in de vijfde etappe.

Laurens De Plus

Was er op het lastige parcours in Rio al bij. Zit daarnaast nog relatief fris en verbaasde met een knappe derde plek in de eerste rit in lijn van de Vuelta.

Dries Devenyns

Kan met zijn ervaring een rol spelen, aangezien er geen oortjes zijn toegestaan op het WK. Wist dit seizoen wel nog geen échte topprestatie neer te zetten, maar sukkelde dan ook lange tijd met een rugblessure.

Jasper Stuyven

Moet op de UCI-ranking slechts twee Belgen voor zich dulden: Tim Wellens en Greg Van Avermaet. Het parcours is in principe te zwaar voor Stuyven, maar de Belg kwam wel dicht bij de zege in de lastige Tourrit naar Mende.

Oliver Naesen

Niet de beste klimmer, maar maakte indruk in de Bretagne Classic. Nam in Plouay de maat van Michael Valgren Andersen en Tim Wellens. Toonde daarnaast zijn goede conditie in de Brussels Cycling Classic, waar hij de motor was van de vroege vlucht.

Ben Hermans

Eén van onze betere klimmers. Zette dit jaar de Ronde van Oostenrijk op zijn palmares. Vorige maand werd hij nog tweede in het eindklassement van de Tour of Utah.

Thomas De Gendt

Heeft niet zijn vorm van vorig seizoen. Maar met De Gendt weet je nooit. Als hij zijn dag heeft, is hij tot straffe dingen in staat. Heeft nog een week om zich te bewijzen in de Vuelta.

Jelle Vanendert

Kwam in de Ronde van Groot-Brittannië zwaar ten val en stapte vervolgens uit de rittenkoers. Liep daarbij redelijk wat schaafwonden op, maar zal in principe snel hersteld zijn. Bewees in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik dat hij kan concurreren met de grote kanonnen.

Jan Bakelants

Het parcours in Innsbruck is spek voor de bek van de Antwerpenaar. En zeker als hij in goede doen is. Bakelants is nog niet op zijn best, maar maakte wel een degelijke indruk in de Ronde van Polen en de Ronde van Duitsland.

Pieter Serry

Niet de eerste man die De Weert op zijn papier heeft staan. Serry is een twijfelgeval. Ofwel is hij er nét bij, ofwel nét niet. Zal met een portie onzekerheid afwachten op een telefoontje van de bondscoach.

Serge Pauwels

Brak zijn elleboog in de Tour en mag inmiddels weer koersen. Wordt mogelijk door De Weert als wegkapitein aangeduid, maar raakt hij wél in vorm tegen eind september?