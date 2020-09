POLL. Ontdek hier onze sterren: wie kroont zich tot wereldkampioen tijdrijden? Redactie

25 september 2020

09u57 0 WK Wielrennen Wout Van Aert en Victor Campenaerts verdedigen vandaag de Belgische kleuren tijdens het WK tijdrijden in Imola. Allebei gaan ze op het vlak parcours over 31,7 km voor eremetaal.

Van Aert schitterde in de Tour en wil die topvorm deze week verzilveren in Italië. Zowel in de tijdrit als zondag in de wegrit gaat hij voor het allerhoogste. “Ik heb m’n kans en heb er zin in, maar mannen als Ganna, Campenaerts en Dennis hebben wel een specifiekere voorbereiding gehad zonder de Tour. Anderzijds moet het parcours me wel liggen. De afstand is ideaal: niet te lang en dat ligt me zeker. Het wordt hier een tijdrit die je op de kracht moet rijden. Dus dat is zeker in mijn voordeel”, sprak hij vooraf.

De Australiër Rohan Dennis verdedigt zijn titel. Hij won vorig jaar voor Remco Evenepoel, die na zijn zware val in de Ronde van Lombardije een punt zette achter zijn seizoen. Dennis begint eraan om 15u54. Zes minuten eerder start Van Aert als op vier na laatste. Campenaerts vertrekt om 15u37:30.

Onze sterren voor het WK tijdrijden?

*** Ganna, Van Aert

** Dennis, Küng

* Asgreen, Campenaerts, Cavagna, Thomas

