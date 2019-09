Pedersen: “Zelfs met brons was ik zéér tevreden geweest” MCA/TLB

29 september 2019



Bron: VTM NIeuws 0 WK Wielrennen Ja, ook voor Mads Pedersen zelf komt zijn wereldtitel totaal onverwacht. “Voor het WK was ik niet tevreden over mijn seizoen, maar deze trui maakt natuurlijk alles goed.”

“Ik ga een heel jaar kunnen tonen dat ik de wereldkampioen ben. Dat is gewoon crazy”, opende Pedersen voor de microfoon van VTM Nieuws. “Ik kan het uiteraard nog niet geloven dat ik het WK heb gewonnen. Een kilometer voor de streep bedacht ik me dat ik al zeker was van een medaille, zelfs met brons was ik zéér tevreden geweest. Voor de sprint hoopte ik gewoon op de best mogelijke uitkomst en het was alles of niets. Na zo’n lange dag in dergelijke omstandigheden zit iedereen op zijn tandvlees en gelukkig was mijn sprint goed genoeg om Trentin te kloppen.”

Enkele uren voor de finish van de race voorspelde Edward Theuns, ploegmaat van Pedersen bij Trek-Segafredo, dat de Deen een grote kans maakte op de wereldtitel. Theuns kreeg dus ook gelijk. “In dergelijk slecht weer rijden, deert me niet”, probeert Pedersen die voorspelling te verklaren. “Normaal rijd ik wel goede finales als het weer slecht is. In aanloop naar het WK sprak ik ook met Theuns, en ik gaf aan dat ik niet tevreden was over mijn seizoen tot dusver. Maar deze regenboogtrui maakt uiteraard alles goed.” Het volledige interview kunt u bekijken in bovenstaande video.