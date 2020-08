Pech voor Evenepoel en co? “Kans klein dat WK wielrennen in Zwitserland doorgaat” Redactie

11 augustus 2020

15u18 12 Wielrennen Gaat het WK wielrennen in Zwitserland dit jaar dan toch niet door? Volgens lokale media staat het kampioenschap in Aigle-Martigny (20-27 september) op de helling. Morgen komt de Zwitserse veiligheidsraad samen, dan valt wellicht de beslissing of het WK kan doorgaan.

Het WK wielrennen vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 27 september in het Zwitserse Aigle-Martigny. “Al valt het niet uit te sluiten dat de races door het coronavirus mogelijk verboden worden”, klonk het eerder bij het organisatiecomité.

Of het WK wielrennen op de weg kan doorgaan, hangt in grote mate af van de epidemiologische situatie in Zwitserland. Morgen worden opnieuw federale maatregelen aangekondigd. Die kunnen mogelijk een impact hebben op verschillende sportevenementen. Voorlopig geldt minstens tot 31 augustus een verbod op evenementen van meer dan 1.000 personen in het land.

De organisatoren van het WK wachten af wat de federale regering zal beslissen. “Zonder grote versoepelingen en rekening houdend met het toenemend aantal risicolanden, waarvan de atleten in quarantaine moeten gaan, voldoet het WK op dit moment niet aan de voorwaarden”, klinkt het. Met andere woorden: het WK staat op de helling. Zo bericht ook de Zwitserse pers. Zij melden dat de kans klein is dat het WK doorgaat. De alternatieve piste in het Midden-Oosten is geen optie.

Les Championnats du monde de #cyclisme de #Martigny devraient être annulés, malheureusement.



Le coronavirus aura eu raison de l’événement. Tellement triste pour mon canton ! #UCI BAPTISTE COPPEY 🚨(@ baptistecoppey) link

Indien de richtlijnen de organisatie van een WK wielrennen onmogelijk maken, dan is het in theorie mogelijk om het WK te verplaatsen naar april 2021. “Deze optie is niet volledig uitgesloten, maar het is tegelijkertijd onwaarschijnlijk dat we er gebruik van zullen maken”, aldus de UCI.

