Partner Marion Rousse na overwinning Alaphilippe: “Heel fier op hem” Redactie

27 september 2020

18u04 0 WK Wielrennen Achter elke grote renner staat een sterke vrouw. Dat is bij de kersverse wereldkampioen Julian Alaphilippe niet anders. Marion Rousse reageerde na de koers trots op de zege van haar wederhelft. “Er waren zoveel emoties. Het was moeilijk om commentaar te blijven geven”, aldus de verslaggeefster van France Télévisions.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Marion Rousse glunderde achter haar mondmasker na de wereldtitel van haar partner. “Ik ben heel fier op hem. Vanaf het begin van het jaar was zijn seizoen helemaal gericht op de wereldtitel. Het werd uiteindelijk een vreemd seizoen, maar de regenboogtrui bleef het doel. Het parcours hier paste hem als gegoten en de finale was als een droom. De Franse ploeg heeft perfect gereden.”

Rousse is zelf ex-renster en verslaggeefster voor France Télévisions. “Er waren zoveel emoties. Het was moeilijk om commentaar te blijven geven. Ik heb zelf ook gefietst, ik weet hoeveel Julian hiervoor opgeofferd heeft. Hij is een mooie wereldkampioen.” De overwinning van Alaphilippe is er ook eentje van Deceuninck-Quick.Step, de ploeg waar de Fransman al zeven jaar voor rijdt. “De ploeg is altijd erg belangrijk geweest voor hem. Dit is een mooie beloning.”

C'est bon a retrouvé Marion Rousse. Un joli moment d'émotion après le succès de sa moitié Julian Alaphilippe #Imola2020 @Roussemarion @alafpolak1 pic.twitter.com/c0ZXe0aRsV Éric STELLA(@ EricStella13) link

Lees ook:

Van Aert na tweede zilveren medaille: “Er bestaat geen tactiek tegen Julian Alaphilippe die zo sterk is”

Roglic na discutabele finale: “Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar zat volledig op mijn limiet”

Alaphilippe met de herinnering aan zijn overleden vader als brandstof : “De emotie om Jo zit daar nog” (+)