Parcours WK-tijdrit van volgend jaar tussen Knokke en Brugge voorgesteld: “Op het lijf geschreven van Remco en Wout”

18 september 2020

12u35 10 WK wielrennen Het parcours van de WK-tijdrit van volgend jaar in België is voorgesteld. De renners moeten tussen Knokke en Brugge 43 kilometer afleggen. Het WK wielrennen 2021 vindt plaats tussen 18 en 26 september.



Op 19 september 2021 staat de WK-tijdrit voor de heren elite op het programma. Een vlakke tocht van 43 kilometer tussen Knokke en Brugge. Johan Museeuw kent de streek en ziet twee Belgische topkandidaten voor de wereldtitel. “België heeft met Remco Evenepoel en Wout van Aert twee fenomenen. En toevallig zijn dat twee mannen die tegen de klok kunnen rijden. Ze vinden hier een parcours dat op hun lijf geschreven is”, aldus Museeuw.

De wind kan een belangrijke factor zijn op dit parcours. “Al is het uiteraard moeilijk te voorspellen hoe de wind hier volgend jaar staat. De renners zullen in elk geval hoge wattages moeten trappen. Op dit parcours zijn verrassingen uitgesloten. En als renner hoef je het ook niet te verkennen. Het gaat van Knokke pijlrecht naar Brugge.”

Start op strand

De start van alle tijdritten tijdens het WK 2021 in Vlaanderen ligt in Knokke-Heist. De startramp wordt gebouwd op het Noordzeestrand, ter hoogte van het casino, waarna alle renners, op de vrouwen junioren na, 1,5 km de zeedijk zullen volgen in oostelijke richting.

In Brugge zullen alle categorieën, op de mannen elite na, na de Damse Vaart de ringweg volgen richting finish, voor het Concertgebouw op ’t Zand. De mannen elite zullen nog even het historische centrum van Brugge opzoeken, om vervolgens te finishen op ’t Zand.

Vanaf 24 september worden de wegkampioenschappen afgewerkt. De renners starten in Antwerpen, de finish ligt in Leuven. Die parcoursen worden morgen officieel voorgesteld.

Programma WK tijdrijden:

19 september 2021: tijdrit mannen elite (43 km)

20 september 2021: tijdrit mannen U23 (30,3 km) en tijdrit vrouwen elite (30 km)

21 september 2021: tijdrit mannen junioren (22,3 km) en tijdrit vrouwen junioren (19 km)

22 september 2021: Mixed Relay (44 km)