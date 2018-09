Parcours voor WK 2019 onthuld: spek naar de bek van Sagan, maar ook Belgen lijken niet kansloos MDB

26 september 2018

20u00

De regenboogtrui van 2018 kent nog geen eigenaar, maar vanaf vandaag wordt er ook al uitgekeken naar 2019. In Innsbruck werd namelijk het parcours voor het WK in Yorkshire al voorgesteld. Wat blijkt: de punchers zijn straks weer aan zet. Dan kijkt iedereen uiteraard naar Peter Sagan, maar ook de Belgen lijken op dit parcours niet kansloos.

De punchers kunnen bij deze zondag 29 september 2019 met rood aankruisen in de agenda. Dan werken de heren wielrenners namelijk het WK af in het Engelse Yorkshire. Vandaag werd het parcours alvast voorgesteld. Het peloton moet 284,5 kilometer afwerken, maar voordat de zeven lokale ronden worden aangesneden, moeten eerst wel drie beklimmingen bedwongen worden met de Cray, de Buttertubs en de Grinton Moor. De Cray dient zich als eerste aan op het parcours met een helling van 6,6 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 1,3 %. Ook de Buttertubs (6 km aan 2,5 % gemiddeld) en de Grinton Moor (4,4 km aan 5,3 % gemiddeld) zijn met een piek van soms 11,7 % een voorsmaakje op wat dan nog moet komen.

Eenmaal in Harrogate aangekomen werken de renners zeven lokale ronden af met telkens een stevige kuitenbijter. Voer voor de punchers dus die na 284,5 kilometer zullen strijden om de regenboogtrui. Er liggen dus zeker kansen voor Peter Sagan die in Yorkshire geschiedenis kan schrijven. De Slovaak heeft al drie WK's achter zijn naam staan, maar kan als eerste voor de vierde keer wereldkampioen worden. Voorlopig moet hij nog Eddy Merckx, Rik Van Steenbergen, de Spanjaard Oscar Freire en de Italiaan Alfredo Binda naast zich dulden. Op deze aankomst is ook Greg Van Avermaet zeker niet kansloos. Op een parcours dat spek naar de bek is voor de voorjaarsrenners, zal België ongetwijfeld een sterk team kunnen opstellen.

Nieuwigheid met gemengde tijdrit

De traditionele ploegentijdrit staat dan wel niet meer op het programma, in Yorkshire pakt de UCI wel uit met een nieuwigheid. Zo wordt de eerste gemengde ploegentijdrit op gang geschoten. Drie mannen en drie vrouwen zullen strijden voor de wereldtitel. Ook de paralympische renners worden in the picture gezet. Op de eerste dag van het WK doen de paralympiërs namelijk een gooi naar de regenboogtrui.