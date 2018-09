Oranje andermaal boven bij de dames: Van der Breggen voor eerst wereldkampioene na straffe solo XC

29 september 2018

16u30 0 WK Wielrennen Anna van der Breggen heeft zich voor het eerst tot wereldkampioene gekroond. En hoe. De Nederlandse rondde een geweldige solo van net geen veertig kilometer af. Amanda Spratt werd tweede op liefst 3 minuten en 42 seconden , het brons was voor Tatiana Guderzo.

Afgelopen dinsdag kleurde het podium na de tijdrit volledig oranje, mét Annemiek van Vleuten op het hoogste schavotje. De Nederlandse was ook vandaag dé topfavoriete. Maar Van Vleuten smakte nog voor halfweg koers tegen het asfalt. Even paniek. Nadien volgde een stevige achtervolging -op z’n Evenepoels-, waarna Van Vleuten wat later vooraan kwam postvatten. Oef.

Crash just before the start of the climb with few riders hitting the deck including @AVVleuten 🇳🇱

Langs Belgische zijde was het vooral uitkijken naar Sofie De Vuyst en Githa Michiels. Maar onze landgenotes speelden geen rol van betekenis. De tegenstandsters waren te sterk. Vooral de Nederlandse dames, dan. Een indrukwekkende Anna van der Breggen sprong op ruim veertig kilometer van de streep naar de kopgroep én trok vervolgens stevig door.

Amanda Spratt kon even mee met de Nederlandse, maar de Australische werd enkele minuten later genadeloos overboord gegooid. Van der Breggen wilde de laatste 39 kilometer op haar eentje afleggen. En dat deed ze ook. Een bijzonder straf nummer. De wereldtitel was zo voor het eerst een prooi voor Van der Breggen, die haar landgenote Chantal Blaak opvolgde. Chapeau.

Spratt bolde 3 minuten en 42 seconden later als tweede over de streep, de Italiaanse Tatiana Guderzo ging met de bronzen medaille aan de haal. Nog even de uitslagen van de Belgen meegeven: De Vuyst werd 28ste, Julie Van De Velde 40ste en Kelly Van den Steen 42ste.

👏 @annavdbreggen is our 2018 Women Road World Champion 🌈 Masterclass from the Dutch @Olympics Champion!