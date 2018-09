Opvallend: Evenepoel is met zijn chrono bij de junioren goed voor vierde plaats bij de beloften DMM

25 september 2018

13u19 2 WK Wielrennen Wat een kanontijd van Remco Evenepoel op het WK tijdrijden voor junioren. De zoon van ex-prof Patrick was na 27,8 kilometer goed voor 33 minuten en 25 seconden. Hij was daarmee bijna anderhalve minuut sneller dan de tweede bij de junioren. Opvallend: met dezelfde tijd zou hij ook vierde geworden zijn bij de beloften.

32 minuten en 31 seconden voor Mikkel Bjerg gisteren. 33 minuten en 25 seconden voor Remco Evenepoel vandaag. Onze 18-jarige landgenoot moet met zijn winnende tijd bij de junioren dus 44 seconden toegeven op de winnaar bij de beloften. Bjerg - twee jaar ouder - was bij de renners onder 23 buiten categorie. Na de Deen liggen de plaatsen dicht bij elkaar. Evenepoel zou met zijn tijd - gereden op hetzelfde parcours - bij de beloften vierde zijn geworden. In totaal reed Evenepoel elf seconden langer over de 27,8 kilometer dan Brent Van Moer, die gisteren zilver haalde.

Kanttekening daarbij wel is dat Van Moer bij de beloften met een groter verzet mocht en kon rondrijden dan Evenepoel. De junioren zijn verplicht zich te beperken tot een maximumverzet van 54x12, terwijl dat bij de beloften 53x11 is. Het blijft hoe dan ook een straffe prestatie. Evenepoel mag het volgend jaar meteen proberen bij de grote jongens. Op 1 januari wordt de renner uit Schepdaal prof bij Quick.Step-Floors. De beloftencategorie slaat hij over.