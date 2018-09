Ook buitenlandse pers kijkt vol bewondering naar Evenepoel: "Deze jonge Belg is het nieuwe wonderkind van de wielersport" GVS en MH

27 september 2018

19u53 0 WK Wielrennen "Allen hadden ze hun tactiek, maar geen enkele kon Evenepoel verstoren." Het machtsvertoon van de Belgische wereldkampioen bij de junioren is ook bij de buitenlandse pers niet onopgemerkt gebleven. Een bloemlezing.

La Gazzetta dello Sport: “Zelfs te sterk voor ongeluk”

“Vallen, terugkeren en vieren. Remco Evenepoel is voor iedereen te sterk, zelfs voor ongeluk. Ondanks zijn valpartij overtrof hij ook zichzelf richting triomf. De Belgische show begon met een tegenslag op 70 kilometer van de finish. De situatie werd nog moeilijker omdat Italië er aan de kop een lap opgaf. Maar de Belg sloot aan en ging op zijn beurt demarreren. Mayrhofer volgde een hele tijd als een schaduw, maar tijdens de laatste beklimming vloog Evenepoel haast weg. Op weg naar de finish.”

Cyclingnews: "Nu eenmaal van een ander niveau"

"Remco Evenepoel veegde de oppositie weg om de juniorentitel. De aanstaande Quick.Step–renner was nu eenmaal van een ander niveau. Bijna in zijn eentje kwam hij terug van een valpartij, waarna hij in een afdaling wegvlamde van de rest. Zijn overheersing uitte zich in het feit dat hij nog 19 kilometer alleen reed. De rest van het peloton moest dan al strijden voor de overige medailles. Italië, Duitsland, Tsjechië en de VS. Allen hadden ze hun tactiek, maar geen enkele kon Evenepoel verstoren."

Algemeen Dagblad: "Erelijst over 2018 saaier dan saai"

"Pas 18 jaar is Remco Evenepoel uit het Vlaamse Schepdaal, maar zijn mede-junioren ver vooruit. Zijn erelijst over 2018 is saaier dan saai. Vol met eentjes. Hij won Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren, de Guido Reybrouck Classic, het Belgisch juniorenkampioenschap op de weg en de tijdrit, de Cours de la Paix Juniors, de Trophée Centre Morbihan, de GP General Patton, de Europese juniorentitels op de weg en tegen de klok, Aubel-Thimister-Stavelot en de Giro della Lunigiana. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was de regenboogtrui op de tijdrit en vandaag dus ook op de weg."

De Telegraaf: "Grote overmacht"

"Na de individuele tijdrit won de achttienjarige renner ook met grote overmacht de wegrace bij de junioren. Evenepoel was, ondanks een valpartij, oppermachtig in de koers over 132,2 kilometer. Hij reed in de laatste beklimming op 20 kilometer van de finish zijn Duitse medevluchter Marius Mayrhofer uit het wiel en soleerde naar de eindstreep. Hij arriveerde met een voorsprong van 1.25 op Mayrhofer."

L'Equipe: "Bijnaam 'kleine kannibaal' meer dan verdiend"

“Zijn bijnaam van ‘kleine kannibaal’ is meer dan verdiend. Belgisch kampioen op de weg en in het tijdrijden en ook het EK in juli won hij met een voorsprong van tien minuten. Nu pakte hij ook op het WK de dubbel. Twee dagen na de tijdrit, won hij ook de wegrit met sprekend gemak na een nieuwe demonstratie. En dat terwijl hij op 70km van de streep nog ten val kwam.”

Sports.fr: "Wonderkind. Veel te sterk voor zijn leeftijdsgroep"

"Deze jonge Belg is het nieuwe wonderkind van de wielersport. Hij wint zowat alles met verontrustend gemak. Het straffe is dat deze 18-jarige jongen begon te fietsen… in 2017. Voordien speelde hij voetbal bij de jeugd op een hoog niveau. In 2018 heeft hij 21 successen… in 27 wedstrijden. Veel te sterk voor zijn leeftijdsgroep."