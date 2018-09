Ook Bjorg Lambrecht wil geschiedenis schrijven: "Wereldkampioen worden is altijd speciaal" Marc Ghyselinck

28 september 2018

06u33 0 WK Wielrennen Met Remco Evenepoel (18) hébben we al een nieuwe Eddy Merckx - grapje. En met een beetje geluk komt er nóg een bij. Vandaag mikt Bjorg Lambrecht (21) op de wereldtitel bij de beloften. Het zou de eerste Belgische wereldtitel in die categorie zijn sinds Eddy Merckx in 1964 in Sallanches.

Het had wat voeten in de aarde. Het liefst was je zondag bij de profs gestart. Bondscoach Kevin De Weert kon je toch overtuigen om het WK voor beloften te rijden.

Bjorg Lambrecht: "Het grote doel van mezelf en van mijn trainer Sam Piers was dat ik mij dit seizoen voldoende zou bewijzen om een selectie af te dwingen in de WK-ploeg bij de profs. Kevin De Weert kwam al vlug met het idee om mij bij de beloften te laten starten. Ik heb meteen gezegd dat ik dat niet zou doen. Ik ben namelijk een profwielrenner. Kevin zag het anders. Bij de ploeg kreeg ik ook te horen dat ze mij liever bij de beloften zagen rijden. Ik heb lang het been stijf gehouden. Na twee, drie maanden ben ik toch gezwicht."

Thomas De Gendt heeft geen plaats gekregen in de Belgische WK-ploeg bij de profs. De Gendt is winnaar van de bergprijs in de Vuelta. Hij kan klimmen en in Innsbruck moet er geklommen worden. De kans dat je in die selectie geraakte, was erg klein.

"Een selectie in de profploeg en indien niet, dan maar geen WK: dat risico wilde ik nemen. Ik zou er geen probleem van hebben gemaakt mocht ik er niet bij zijn geweest."

Start je nu met tegenzin bij de beloften?

"Neen, ik ben erg gemotiveerd. Bij de profs maakte ik geen kans om te winnen, zelfs niet om top tien te rijden. Ik zou honderd procent voor het team gewerkt hebben. Bij de beloften ben ik kopman van de Belgische ploeg, met Steff Cras. Ik denk ook dat we favoriet zijn."

Van helper bij de profs naar kandidaat-wereldkampioen bij de beloften, het is een groot verschil.

"Steff Cras en ik gaan toch ons best moeten doen. Er doen wel een aantal profwielrenners mee. Mark Padun uit Oekraïne doet mee. Hij is de te kloppen man. Padun was goed in de Vuelta (derde in de twaalfde etappe, red.). Het is moeilijk om hem er af te rijden bergop. En het is moeilijk om hem te volgen bergaf. In de spurt is hij ook niet traag. Australië start met Jai Hindley en Michael Storer, ook profs. De Colombianen hebben Ivan Sosa. Die zal hetzelfde idee hebben als ik. We moeten proberen weg te rijden. In de laatste ronde zal het heel hard gaan. Weinig renners zullen op de spurt gokken."

"Ik vind het wel jammer dat we niet, zoals de profs, over de Gramartboden rijden. Dat zou in mijn voordeel geweest zijn. En in het nadeel van Padun. Die weegt een kilo of tien meer dan ik. Op die klim had ik mijn gestalte kunnen uitspelen, zeker na 180 kilometer. Maar ik denk dat het parcours nu ook wel zwaar genoeg is."

Je meet 168,5 centimeter en je weegt minder dan zestig kilo.

"Quintana, Miguel Angel Lopez, de broers Yates: dat zijn allemaal kleine mannen. Porte is ook niet groot. Toen ik vorig jaar bij de beloften reed, waren ze allemaal tien centimeter groter dan ik. Bij de profs voel ik mij meer thuis (lacht)."

Je reed in de aanloop naar dit WK twee weken mee in de Vuelta. Was dat een ideale voorbereiding?

"De bedoeling was eerst om maar tien dagen te blijven. Toen heb ik zelf gekozen voor twee weken. In die tweede week heb ik twee keer top tien gereden (achtste in rit 8 en vierde in rit 13, red.). Zonder zo'n resultaat naar huis komen, was voor mij een grote teleurstelling geweest. Drie weken was dan weer te veel. In het begin van het jaar was er niet eens sprake van dat ik een grote ronde zou rijden. Nu ik twee weken heb meegedraaid in de Vuelta voel ik me een heel stuk sterker. Ik haal heel hoge wattages op training, dat kon ik voor de Vuelta niet."

Welke renner heeft in jouw eerste jaar bij de profs indruk gemaakt op jou?

"Richie Porte was erg goed in de Ronde van Zwitserland. Hij was wel minder in de Vuelta. Ik zag hem lossen, maar dan kwam hij toch weer voorbij. Omdat hij nog in blokken trainde, zelfs al lag hij vijf minuten achter op het peloton. De Vuelta rijden om te trainen, dat is ongelooflijk."

"En dan Valverde: 38 en nog zo vliegen, dat is ook ongelooflijk. Zijn hele dopingverhaal ken ik niet, hij heeft nooit echt bekend. Ik denk wel dat hij honderd procent zuiver rijdt. Als je zoveel gecontroleerd wordt, wat moet je dan speciaal doen om nooit gepakt te worden?"

De laatste Belgische wereldkampioen bij de amateurs, nu beloften, was Eddy Merckx 55 jaar geleden. Betekent dat iets voor jou?

"Wereldkampioen worden is hoe dan ook speciaal, of ik nu de opvolger van Merckx word of niet."