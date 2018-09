Onze chef wielrennen over waarom Valverde het wielrennen geen dienst heeft bewezen: "Overblijver van generatie die reed met doping als brandstof" Marc Ghyselinck

30 september 2018

21u14

Bron: Eigen berichtgeving 0

Alejandro Valverde is wereldkampioen. Zucht. Het is een zin waarvan we hoopten dat we hem niet moesten schrijven. Valverde is 38, de laatste van de Mohikanen. Hij is de overblijver van een generatie die reed met doping als brandstof. Valverde ontkende, werd geschorst, keerde terug. Vanmiddag kroonde hij zich tot beste wielrenner van de wereld. En neen, dat is geen goede zaak voor het wielrennen.

Natuurlijk is het aandoenlijk om een vent van 38 te zien wenen voor de net behaalde wereldtitel. Het was de overwinning die nog ontbrak op zijn palmares. Na vier keer Luik-Bastenaken-Luik, vijf keer Waalse Pijl en een eindzege in de Ronde van Spanje. En nadat hij al zes keer op een WK podium heeft gestaan.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN