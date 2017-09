Onze Chef wielrennen: "Gilbert is kleurenblind. Hij nam de Belgische WK-tactiek doodleuk door met... Alaphilippe" Marc Ghyselinck

09u20 0 belga Archiefbeeld. WK Wielrennen Greg Van Avermaet zesde en Philippe Gilbert zeventiende. De Belgen kunnen niet tevreden zijn over het WK wielrennen in het Noorse Bergen. Marc Ghyselinck, de Chef wielrennen van Het Laatste Nieuws, blikt terug op de strijd om de regenboogtrui en stelt zich toch vragen bij de rol van Gilbert.

Tim Wellens, Julien Vermote of Tiesj Benoot: ze hielden zich allemaal aan het plan dat bondscoach Kevin De Weert had uitgestippeld. Maar was er écht strikte discipline in het Belgische kamp? Toch niet helemaal.



Wat te denken van Philippe Gilbert, die de Belgische plannen doodleuk met... Julian Alaphilippe doornam? Als ze er nu eens samen vandoor zouden gaan op de voorlaatste beklimming van Salmon Hill? Gilbert is kleurenblind. Hij vergiste zich van datum of hij vergiste zich van ploeg. Alaphilippe is een vriend van Gilbert, samen zijn ze ploegmaats bij Quick.Step. Maar Alaphilippe is een Fransman en zondag was hij dus een tegenstander van Gilbert, die voor België koerste. Als je zoals Gilbert dan zeven renners in jouw dienst hebt rijden, waarom moeten er dan nog met Alaphilippe afspraakjes worden gemaakt?



Waarom Tim Wellens op 69 kilometer van de streep al wist dat hij het WK niet zou winnen? En waarom het nu al een goed idee is om volgend jaar het WK in Innsbruck geen kopmannen aan te duiden? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken!

Gilbert is kleurenblind. Hij vergiste zich van datum of hij vergiste zich van ploeg Marc Ghyselinck

BELGA

TDW

Photo News