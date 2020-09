Ontdek parcours voor WK op de weg 2021 tussen Antwerpen en Leuven: klassieke renners komen aan hun trekken op korte, nijdige hellingen Redactie

19 september 2020

08u54 74 WK Wielrennen Het parcours voor het WK wielrennen op de weg van 2021 werd vandaag voorgesteld. Best een zwaar parcours, over een afstand van 267,7 kilometer met in totaal 2.562 hoogtemeters. Het startschot wordt op 26 september gegeven op de Grote Markt in Antwerpen, de aankomst is voorzien op de Geldenaaksevest in Leuven. Het is pas de negende keer dat België het WK krijgt toegewezen.

The road races are built for true Flandriens 🦁 On the menu: cobbles and steep climbs 💥 Good for 267,7km for the men elite and 157,7 km for the women elite. #flanders2021 pic.twitter.com/tmJi9UIZK8 FLANDERS 2021(@ flanders2021) link

Het is van 2002 geleden dat België nog eens gastheer was van een WK. Toen was het de Italiaan Mario Cipollini die op het circuit van Zolder naar de regenboogtrui spurtte. ‘t Is deze keer een parcours geworden voor Flandriens - een voorwaarde voor de Vlaamse overheid was dat, toen die de subsidie van 13 miljoen euro goedkeurde. De bedoeling was dat het WK Vlaams wielerfgoed zou gaan uitdragen en dus de stempel zou dragen van de Flandrien, de klassieke, Vlaamse renner.

“Eens de aanloopfase achter de rug is, zal de intensiteit in het peloton hoog liggen om de één na de andere steile helling aan te vatten”, klinkt het ook bij de organisatie. “Voeg daar onze typische Vlaamse kasseien aan toe en je krijgt een echte Vlaamse koers, op het allerhoogste niveau.”

De mannen en vrouwen elite en de mannen U23 zullen starten op de Grote Markt van Antwerpen, pal in het centrum van de stad. Na een geneutraliseerde start van 8 km gaat het voor de renners langs de Scheldekaaien naar het MAS en het iconische Havengebouw Antwerpen, om daarna opnieuw het centrum op te zoeken via de Italiëlei. Dan gaat het langs de Keyserlei over de Diamantwijk, het station Antwerpen-Centraal, het stadspark en de Frankrijklei naar de officiële start op de Britselei/Amerikalei in de buurt van het Oude Gerechtshof.

Via de Bolivartunnel, onder het Justitiepaleis, en de A12 gaat het uiteindelijk richting Leuven. Onderweg zijn er passages door Wilrijk, Kontich, Mechelen, Bonheiden, Keerbergen en Rotselaar. In Mechelen krijgen we onder meer de prachtige Sint-Romboutskathedraal en de Grote Markt te zien. Keerbergen zal dan weer als een van de “Official Villages” fungeren waar heel wat randactiviteiten voor wielerfans zullen worden georganiseerd. Na 56 kilometer voor de mannen en vrouwen elite, 62 kilometer voor de U23, bereiken ze het lokale circuit in Leuven van 15,5 km.

Bij het binnenrijden van Leuven wachten meteen twee van de vier hellingen op het lokaal circuit: de Wijnpers en de Sint-Antoniusberg. Nadien gaat het richting de finishlijn op de licht hellende Geldenaaksevest. Daarna gaat het linksaf naar de Blijde Inkomststraat om na twee km opnieuw op de stadsring uit te komen. Vervolgens gaat het via de gekende Bondgenotenlaan naar het Gerechtsgebouw en vier kilometer na de passage over de finish beginnen de renners aan de eerste van vier korte maar nijdige hellingen: de Keizersberg, de Decouxlaan, de Wijnpers en de Sint-Antoniusberg. Die korte, steile en smalle helling, deels in kasseien, is het laatste obstakel voor de licht hellende finish op de Geldenaaksevest. Daar worden de medailles uitgereikt van de vijf wegritten in lijn van 24 tot en met 26 september in de categorieën elite mannen en vrouwen, beloften mannen en junioren jongens en meisjes.

Moskesstraat als scherprechter

Een van de scherprechters van het parcours in 2021 wordt de Moskesstraat, een steile klim in Overijse, die twee keer wordt aangedaan. De Moskesstraat is een kasseiweg van 550 meter lang. De gemiddelde hellingsgraad is 8,9%, met een piek van 17% op het einde. Er moet een hoogteverschil van 49 meter worden overwonnen. Dat is minder steil dan de Paterberg (400 meter lang, 48 meter hoogteverschil, gemiddeld 12,5% en piek van 20%) of de Koppenberg (600 meter lang, 64 meter hoogteverschil, gemiddeld 11,6% en piek van 22%) in de Ronde van Vlaanderen. Maar pittig wordt het sowieso.

Het programma:

24 september: wegrit vrouwen junioren (73,7 km) en wegrit mannen U23 (162,6 km)

25 september: wegrit mannen junioren (119,4 km) en wegrit vrouwen Elite (157,7 km)

26 september: wegrit mannen Elite (267,7 km)

