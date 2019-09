Olympisch ticket als inzet voor Campenaerts en Lampaert MG

25 september 2019

12u06 0 WK wielrennen Er staan voor de Belgen vandaag medailles op het spel bij het wereldkampioenschap tijdrijden. Maar de inzet voor Victor Campenaerts en Yves Lampaert is nog groter dan dat. Eén van beide renners kan zich in Yorkshire ook plaatsen voor de Spelen van Tokio.

België mag volgend jaar vijf wegwielrenners sturen naar Tokio. België is nu eerste op de UCI wereldranglijst; om vijf renners te sturen volstaat een plaats in de top zes van de landenrangschikking. Die ranking wordt afgesloten op 27 oktober 2019. Voor België kan het dus niet meer mislopen.

Twee van de vijf plaatsen worden toegewezen aan tijdrijders. Remco Evenepoel is, sinds hij in Alkmaar Europees kampioen tijdrijden werd, al zeker van zijn olympische selectie, zowel voor de wegrit als voor de tijdrit. Daar komt een tweede plaats bij, als de eerste Belg vandaag top tien rijdt op het WK. In dat geval zal Victor Campenaerts of Yves Lampaert naar Tokio gaan.

De Belgische wielerbond en het BOIC maakten de criteria nog strenger. Om een ticket naar Tokio te bemachtigen moeten Campenaerts en Lampaert vandaag top 8 eindigen op het WK. En de hoogst gerangschikte renner zal gaan.

De kans is dus erg reëel dat na vandaag al twee Belgische renners zeker zijn van hun plaats op de Spelen in Tokio. “We willen dat de Belgische tijdrijders vroeg genoeg zeker zijn van hun selectie”, zegt technisch directeur van de wielerbond Frederik Broché. “De tijdrit vraagt een andere voorbereiding dan de wegrit. We willen dat ze daarvoor alle tijd krijgen.”