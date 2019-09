Noorse belofte na hallucinante valpartij: “Ze hadden tijdrit even moeten stilleggen” JDK/ODBS

24 september 2019

14u21 1

Een van dé pechvogels van de dag op het WK tijdrijden in Yorkshire was Johan Price-Pejtersen. De Noor is een specialist: hij kroonde zich dit jaar tot Europees en Noors kampioen tijdrijden bij de beloften en werd derde bij de profs. Pejtersen behoorde vandaag dus tot het kransje der topfavorieten, maar de apocalyptische omstandigheden in het noorden van Engeland beslisten daar anders over. De kerel van 20 kwam in een waterpoel terecht en ging logischerwijs onderuit. “Overal waar je wou rijden moest je rekening houden met het water en de plassen ontwijken. Erg extreem”, aldus Price-Pejtersen. Ik vind dat de organisatie de wedstrijd even had moeten stilleggen, tot het stopte met regenen en het meeste water weg was. Voor mij is dit natuurlijk zuur, zeker als ik naar de jongens kijk die nu op het podium staan. Dit had de kers op de taart van een mooi seizoen moeten worden.”

European Champion Johan Price-Pejtersen makes a splash in the U23 Men's Individual Time Trial 💦#Yorkshire2019 pic.twitter.com/jAc7yiqRqq Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link