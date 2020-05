Nog steeds geen duidelijkheid over WK wielrennen in Aigle en Martigny: Zwitserland evalueert opnieuw op 24 juni Redactie

27 mei 2020

15u28 0 WK Wielrennen Kan het WK wielrennen blijven doorgaan in Aigle-Martigny? Het is nog altijd voer voor speculatie. De Zwitserse Conseil Fédéral bevestigde vandaag het verbod op massa-evenementen met meer dan 1.000 personen tot 31 augustus. Het WK wielrennen staat ingepland van 20 tot 27 september.

Verdedigt Mads Pedersen zijn regenboogtrui op 27 september in Zwitserland of enkele weten later in het Midden-Oosten? De Zwitserse ‘Conseil Fédéral’ heeft geen uitsluitsel gegeven of het WK wielrennen eind september in de gemeenten Aigle en Martigny kan doorgaan zoals gepland staat op de nieuwe wielerkalender.

Zwitserland bevestigde wel het verbod op massa-evenementen tot eind augustus. Over september werden nog geen uitspraken gedaan. Evenementen tot 300 personen kunnen vanaf juni wel weer plaatsvinden. Op 24 juni komt er een nieuwe evaluatie. Naar alle verwachting volgt dan wel uitsluitel over het WK wielrennen.

Bij afwezighed van groen licht in Zwitserland werd de voorbije dagen voorzichtig gelonkt naar een WK in het Midden-Oosten, nog verder in het najaar. Zolang er geen beslissing is, staat de datum -en plaats - van het WK dan ook op losse schroeven.

Ook al omdat het voor bepaalde organisatoren goed uitkomt dat het WK zou worden verschoven. “De WK-data zijn grof wild, veel organisatoren azen erop. Het zou hen goed uitkomen mocht Aigle-Martigny daar verdwijnen. Dan komt er ruimte vrij, die zij kunnen inpikken”, aldus UCI-woorvoerder Yves Perret.

