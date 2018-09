Nederlandse Ammerlaan verovert goud in WK-tijdrit voor junioren, Bossuyt achttiende XC

24 september 2018

11u59

Bron: Belga 3 WK Wielrennen De Nederlandse Rozemarijn Ammerlaan heeft de wereldtitel in het tijdrijden voor meisjes junioren gewonnen. Shari Bossuyt moest vrede nemen met de achttiende plek

In het Oostenrijkse Innsbruck legde Ammerlaan de 20 km af in 27:02.95 (gem. 43,9 km/u). Daarmee was de 18-jarige Nederlandse 6,8 seconden sneller dan de Italiaanse Camilla Alessio, die zilver pakte. De Britse Elynor Backstedt vervolledigde op 17,9 seconden het podium.

Shari Bossuyt verdedigde de Belgische kleuren. Zij eindigde als achttiende, op 1:10 van Ammerlaan. Vorig jaar werd Bossuyt in het Noorse Bergen achtste in de tijdrit. Het goud ging toen naar de Italiaanse Elena Pirrone.

Maandagnamiddag werken de mannen beloften (U23) hun tijdrit af.

Rosemarijn Ammerlaan šŸ‡³šŸ‡±powering to šŸŒˆšŸ„‡#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/ywz2lESwSo UCI(@ UCI_cycling) link