Naesen verkende zwaar parcours: "Niemand van ons mag zich illusies maken, we zetten alles op Van Aert"

26 september 2020

Oliver Naesen trok zaterdagvoormiddag op verkenning in Imola. “Het is een mooi parcours, heel lastig ook. Het tweede bergje (de Cima Gallisterna, red.) is geen La Redoute, en dat is toch wel een geluk voor onze Belgen”, zegt hij na zijn tocht. “Eigenlijk is dit een parcours voor een heel sterke Wout van Aert. Niemand mag zich illusies maken, we moeten alles op Wout zetten. Dat is zo simpel als pompwater.” Van recupereren is er weinig sprake. “Het blijft lastig. Het wordt de hele tijd duwen en concentreren. Zelfs in de afdalingen. Het is héél zwaar, zoals ik het had verwacht.”

