Motard die in het spoor van Eekhoff reed tijdens bewust voorval getuigt: “So what!” GVS

28 september 2019

11u16 0 WK wielrennen Een dag na de feiten wordt er nog duchtig verder gepraat over de diskwalificatie van Nils Eekhoff (21). De Nederlander was één uur wereldkampioen bij de beloften, tot de jury hem terugfloot omdat hij bij z’n terugkeer na een valpartij zou geprofiteerd hebben van de volgwagens. Motard Marnik Vansevenant, die in het spoor zat van Eekhoff tijdens het bewuste voorval, springt nu in de bres. “So what!”

De bewuste beelden die gisteravond als een lopend vuurtje rondgingen, werden geschoten door de cameraman die had plaatsgenomen bij motard Marnik Vansevenant. De man was ooit Belgisch kampioen bij de nieuwelingen en bracht in totaal al meer dan 40 jaar door in het wielerpeloton. In een krachtig bericht op Facebook kiest Vansevenant de kant van Eekhoff. “De beelden kwamen van onze moto, ik reed er met de cameraman achter”, begint de motard zijn verhaal. “Ik zit 41 jaar in het rennerspeloton. De duizenden die na pech of een val op mensenkracht terugkeren tot de plaats waar ze zaten voor hun voorval, wil ik geen eten geven.”

“Ik ben gisteren geen 20 meter van die jongen tijdens zijn achtervolging uit de buurt geweest. Een kleine bidon-collé (er wordt vanuit de volgwagen een drinkbus aangereikt waarna de renner bij het aannemen ‘vastkleeft’ aan de drinkbus en zo even wordt voortgestuwd door de wagen, red.) is datgene wat hij heeft gedaan om na een achtervolging van kilometers zijn plaats in te nemen in het peloton. So what!”

“Hij was bij de favorieten gerekend. Onze regisseur besliste terecht dat we bij hem bleven om zijn terugkeer in beeld te brengen en dan dit. Wat zal dit geven als we met onze camera de volgende dagen verschijnen en zondag iets met een topfavoriet gebeurt? Willen we als supporter niet weten of hij gekwetst is of niet en terugvecht om zijn plaats te heroveren? Je hebt gevochten als een leeuw, Nils. Proficiat.”