Morgen D-Day voor WK wielrennen: kan regenboogstrijd eind september in Zwitserland doorgaan? JDK

26 mei 2020

06u30 0 WK Wielrennen D-Day morgen voor het WK wielrennen in de Zwitserse steden Aigle en Martigny, dat op de hertekende UCI-kalender nog steeds geprogrammeerd staat van 20 tot en met 27 september.

Dan buigt de Zwitserse ‘Conseil Fédéral’ zich over de volgende stap van het nationale exitplan uit de coronacrisis (aanvang: 8 juni) en moet duidelijk worden of de organisatie van massa-events van méér dan duizend toeschouwers de komende tijd al dan niet zal worden toegelaten. “We kijken er met ongeduld naar uit”, zegt Yves Perret, perswoordvoerder van het WK. “In de hoop dat we met de beslissing van de federale raad verder aan de slag kunnen.”

Lees: dat de regenboogstrijd op de voorziene data en locaties kan plaatsvinden. Want dat blíjft nog steeds het streefdoel van organisatoren en Internationale Wielrenunie. Perret: “De WK-data zijn grof wild, veel organisatoren azen erop. Het zou hen goed uitkomen mocht Aigle-Martigny daar verdwijnen. Dan komt er ruimte vrij, die zij kunnen inpikken. Maar wij werken keihard verder, zoals we al de hele tijd hebben gedaan. Vorige week werd zelfs nog een nieuwe officiële WK-sponsor (Verbier-4 Vallées) voorgesteld. Voor de goeie orde: het al dan niet doorgaan van het WK is géén budgettaire kwestie. We wachten gewoon op groen licht van de ‘Conseil’.”

Ook John Lelangue, teammanager van Lotto-Soudal, heeft goeie hoop op het WK in Aigle-Martigny. Maar vraagt zich wel af hoe de coronasituatie over een paar maanden zal zijn. “En dan heb ik het niet zozeer over het Europese continent, wel over bij voorbeeld Zuid-, Noord- en Centraal-Amerika, dat op dit moment in moeilijk vaarwater zit. Mag/Kan er tegen dan vanuit die landen naar hier worden gereisd? Laat staan vanuit Afrika? Want je kan toch moeilijk een WK organiseren met alleen maar Europese renners?”