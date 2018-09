Met dit slinks gebaar heeft Evenepoel een boodschap voor Messi en Ronaldo GVS

27 september 2018

18u41 3

Wie is The Goat, de Greatest Of All Times? Het is een vraag die menig voetballiefhebber al enige tijd bezighoudt. Met een gewiekst gebaar heeft Remco Evenepoel daar nu hét antwoord op. Niet Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, wél Remco zelf gaat met die eer aan de haal. Toen de camera's onze landgenoot opzochten tijdens zijn triomftocht, veinsde hij met een aai over de kin een sikje. Uiteraard een frivoliteitje tijdens zijn indrukwekkend meesterschap, maar in de juniorencategorie is hij nu eenmaal... The Goat.