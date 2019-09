Matteo Trentin na tweede plaats: “Heb mezelf niets te verwijten” AB

29 september 2019

17u47

Bron: Sporza 0 WK Wielrennen Toen Mathieu Van der Poel loste, leek Matteo Trentin (30) op weg naar de wereldtitel. Maar de Italiaan moest het afleggen tegen Pedersen. “Ik ben op mijn waarde geklopt.”

“Mads was gewoon sterker”, was Trentin eerlijk na de koers. “De koude heeft een grote rol gespeeld. Het was een zeer zware koers. Ik wou de regenboogtrui. Als je dan tweede wordt, ben je teleurgesteld. Maar als je ziet hoe Mads de sprint wint, weet je dat hij de beste was vandaag.”

Een opvallend moment was het passen van topfavoriet Mathieu Van der Poel. “Dat had ik aanvankelijk niet eens gemerkt”, aldus Trentin. “Zo onbegrijpelijk was dat niet - dit was een zeer zware koers. Ik ben nog onderkoeld. Dit voelt alsof ik in mijn t-shirt in de winter buiten sta (lacht). Ja, ik kan nog lachen. Ik heb mezelf niks te verwijten en ben geklopt op mijn waarde. Ik ben fier op mezelf en de ploeg.”