Mathieu van der Poel, die zichzelf niet als topfavoriet voor het WK ziet: "België is het sterkste land"

27 september 2019

19u11

Bron: VTM NIEUWS

Dé topfavoriet voor het WK wielrennen van zondag in Yorkshire is voor velen Mathieu van der Poel. De Nederlandse alleskunner maakte danig indruk in de Tour of Britain en hij kreeg dan ook veel journalisten over de vloer op zijn persconferentie. “Dat ik topfavoriet ben, is veel gezegd. Maar bij de favorieten hoor ik wel”, aldus Van der Poel voor de microfoon van VTM Nieuws. “Als alles goed gaat, zou ik één van de favorieten moeten zijn. Maar een wegkoers is zeer onvoorspelbaar.”

Volgens Greg Van Avermaet zal zondag niet de snelste renner winnen, maar wel de sterkste. Van der Poel is het daarmee eens. “Op het EK in Glasgow hebben we op een soortgelijk parcours gereden en toen was het ook heel erg slecht weer. Daar merkte ik wel dat ik niet meer de beste sprint had op het einde.” Van der Poel verwacht daarnaast dat de Belgen zeker een rol van betekenis zullen spelen. “Ik denk dat België het sterkste land van het WK zal zijn. In de breedte hebben ze heel veel speerpunten die de koers kunnen openen en ik denk dat er enkele Belgen wel met winnen in hun achterhoofd zitten.”

