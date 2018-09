Mama en papa Evenepoel: “Een jaar dat mag blijven duren” BART AUDOORE in OOSTENRIJK

27 september 2018

21u31 0 WK Wielrennen Net als dinsdag na de tijdrit waren de eerste knuffels van wereldkampioen Remco Evenepoel voor zijn ouders. “Dit mag blijven duren”, zei mama Agna.

Natuurlijk zijn vader Patrick en moeder Agna trots op hun dubbele wereldkampioen. Welke ouder zou dat niet zijn? “In alle hectiek blijft Remco in de eerste plaats gewoon mijn zoon”, zei een stralende papa. “Ik denk dat we voelen wat elke ouder zou voelen: uiteraard zijn we heel fier.”

Blijdschap, trots, opluchting: alle verwachte emoties passeerden de revue. “Ik denk dat we er vandaag iets meer van hebben kunnen genieten”, zei Agna. “Tijdens de tijdrit kregen we zo weinig info waardoor het de hele tijd spannend bleef. Vandaag heeft Remco ons ook doen afzien met die val, maar ik was iets rustiger. Ik ben zo blij voor hem: dit is zijn verdienste, hij levert het harde werk. Dit jaar is zo mooi, het mag blijven duren.”

“Toen Remco weer op zijn fiets zat, zag ik meteen dat het goed was”, beleefde Patrick de finale opnieuw. “Zijn trapfrequentie lag heel hoog, boven de honderd. Hij had speciaal een kleiner verzet laten plaatsen, een 36 vooraan, om soepel naar boven te kunnen rijden. Dat hij in de achtervolging van groepje naar groepje kon rijden, was ook een voordeel. Ik ben zelf renner geweest: mentaal is dat een voordeel. Zo heeft hij zijn inhaalmanoeuvre kunnen doen. En, niet vergeten, hij kon ook rekenen op een sterke ploeg.”

Om acht uur vanavond stappen de ouders van Evenepoel op de supportersbus richting België. “De kans is groot dat er niet veel zal geslapen worden”, lichtte Agna. “We kunnen niet blijven om te feesten. We moeten morgenmiddag op tijd in Zaventem zijn wanneer Remco landt met de ploeg.”

Met de dubbele WK-titel sluit Evenepoel zijn jeugd af. Volgend seizoen wordt hij prof bij Quick.Step. Een heel grote stap. Agna: “Maar ik heb er een goed gevoel bij. Als Patrick Lefevere zegt dat hij je zoon gaat beschermen als zijn eigen zoon, is dat een hele geruststelling. Want het is toch heel snel gegaan. Wij proberen Remco met de voeten op de grond te houden, maar zo hard moeten we daar niet aan werken. Remco is heel rustig van nature. We zijn heel fier hoe hij met alles omgaat.”

“We laten hem veel zijn eigen ding doen”, aldus Patrick. “Ik kan hem tips geven, maar als hij het anders ziet, dan doet hij zijn zin. Het werkt op die manier.”