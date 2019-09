Mads Pedersen kan het niet geloven: “Wat een onwaarschijnlijke dag” AB

29 september 2019

17u24

Bron: Sporza 0 WK Wielrennen Ja, ook voor Mads Pedersen zelf komt zijn wereldtitel onverwacht. De 23-jarige Deen kon het niet geloven dat hij het loodzware WK in Yorkshire heeft gewonnen. “Het was overleven”, vertelt hij.

“Dit is ongelooflijk. Neen, dit had ik deze morgen niet verwacht. Wat een onwaarschijnlijke dag”, glimlachte een dolgelukkige maar volledig leeg gereden Pedersen. “Het plan was dat ik zou anticiperen en dat Fuglsang later de aansluiting zou maken. Maar hij kwam niet, Trentin en co wel. Dan was het een kwestie van overleven en hopen op een goeie sprint. Toen in de finishlijn zag, hoopte ik dat alle pijn weg zou gaan. Na 6,5 uur op de baan was iedereen kapot.”

Hoe hij de koers beleefd had? “Je moest constant geconcentreerd zijn. Gefocust voorin blijven. Je niet laten verrassen of in de problemen geraken. Het was een race waarin het moest meezitten. Dit is een droom die uitkomt. Dat ik dit nu al kan doen, is ongelooflijk.”