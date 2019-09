Ma Agna en pa Patrick: “Iedereen vindt het op den duur maar normaal wat Remco doet, maar dat is het niet” JDK

26 september 2019

08u34 2

“Rustig”, bleven Evenepoels ouders erbij in Harrogate. “Tot de start van de tijdrit”, preciseert mama Agna lachend. “Van dan af steeg toch wel de spanning. Hij had er een goed oog in, zo maakte zijn laatste sms’je duidelijk. Maar hij is en blijft uiteraard een jongen van 19. Dat hij nu al tussen die groten op het podium staat is gewoon fantastisch. Het bewijst alleen maar hoe nauwgezet hij bezig is met zijn vak. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn.”

Dat het gelukkig ruim een minuut scheelt met Dennis en geen handvol seconden, merkte pa Patrick op. “Anders was hij wellicht veel meer ontgoocheld geweest. Nu is het verschil duidelijk. Dennis was van een nog ander niveau. Misschien maar goed ook. (lacht) Het gaat zo al snel genoeg voor Remco. ’Top vijf is de ambitie, het podium zou mooi zijn’, zei hij. Waarbij we zijn oogjes zagen glinsteren tijdens het interview. Et voilà. Al moet je het uiteraard nog altijd doen. De pech van Victor was wel jammer. Anders hadden er twee Belgen op het podium gestaan.”

En straks: zalig de winter in. En genieten van wat allemaal is geweest. Agna: “Hier konden we enkel maar van dromen in zijn eerste profjaar. Iedereen vindt het op den duur zo normaal, zo evident wat hij presteert. Maar dat is het dus niet. Ongetwijfeld komen er ook nog moeilijkere periodes aan. Dan zullen wij er voor hem zijn. Altijd.”