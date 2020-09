Lutsenko niet gestart na positieve coronatest Redactie

27 september 2020

14u11 2 WK Wielrennen Alexey Lutsenko (Astana) is niet gestart in Imola. De renner uit Kazachstan heeft kort voor het WK positief getest op het coronavirus, zo meldde de Kazachse wielerunie. Lutsenko werd beschouwd als een outsider voor de wereldtitel.

De 28-jarige Lutsenko won in de Tour de France de zesde etappe. Het was een rit vanuit Le Teil in de Ardèche naar het zuidelijke deel van het Centraal Massief met veel klimwerk in de slotfase.

Lutsenko werd al één keer wereldkampioen, zij het bij de beloften. Toen won de Kazak de sprint op de Cauberg in Valkenburg, voor Bryan Coquard. Tom Van Asbroeck werd toen derde.