LIVESTREAM. Volg hier het eerste interview van Remco Evenepoel op Belgische bodem bij VTM NIEUWS

Remco Evenepoel op Belgische bodem bij VTM NIEUWS

28 september 2018

18u32 1 WK Wielrennen Remco Evenepoel is na zijn dubbele triomf op het WK wielrennen in Oostenrijk weer in het land. Het 18-jarige fenomeen uit Schepdaal landde iets over zes op de luchthaven in Zaventem en werd opgewacht door een stevig ontvangstcomité.

Een behoorlijk volle aankomsthal op de luchthaven. Allemaal wachtend op een dubbele wereldkampioen. Die vertrok deze namiddag met de Trident - het vliegtuig waarmee ook de Rode Duivels terugkeerden van het WK in Rusland - weer naar ons land. Veel geslapen had Remco Evenepoel naar eigen zeggen niet gedaan. "Het was een korte nacht. Ik dreef nog op de adrenaline van mijn wedstrijd. Deze ontvangst is zalig. Ik had wel iets verwacht, maar niet dat er zoveel volk zou zijn."

Volk was er inderdaad. In de eerste plaats vriendin Oumaïma. Zij kreeg bij aankomst de eerste knuffel van de kersvers wereldkampioen tijd- en wegrijden bij de junioren. Evenepoel had voor de gelegenheid trouwens beide medailles om de nek. Ook de ploegmakkers mochten niet op de aankomstfoto's ontbreken. Na de aankomst ging het aan de zijde van vader Patrick en moeder Agna richting de studio van VTM Nieuws. Daar verscheen Evenepoel aan de zijde van vriendin Umaïma voor zijn eerste interview op Belgische bodem.

"Het was een mooie ontvangst. Ik had al een berichtje gekregen dat er wel wat volk stond. Een stewardess kwam het me ook zeggen net na de landing. Ik vond het heel fijn, zeker met de aanwezigheid van mijn ouders en mijn vriendin. Dat maakte het allemaal nog mooier. Ik had haar al even niet meer gezien."

Of ik iets magisch heb meegekregen van mijn ouders? Ja, misschien wel. Maar dat is niet de enige verklaring voor dit succes. Er is ook het trainings- en het mentale aspect. Pas als die drie dingen in evenwicht zijn, dan kom je tot mooie resultaten. Voor het WK heb ik ook met een aangepast voedingsschema gewerkt. Het is leuk om te zien dat die kleine dingen samen voor een groot moment kunnen zorgen."

"De vergelijking met Merckx is niet belastend voor mij. Het is een hele eer, maar ik ben er niet zo hard mee bezig. Ik investeer vooral tijd in mezelf en de mensen rondom me heen, dus het maakt niet uit wat de mensen zeggen over mij. Merckx is natuurlijk wel een voorbeeld. Hij was en zal altijd de allergrootste van deze sport blijven. Toch is het moeilijk om generaties te vergelijken. Het moderne wielrennen is anders. Nu is het ondenkbaar dat de winnaar van Parijs-Roubaix ook de winst pakt in de Tour."

Ook vriendin Umaïma kwam even aan het woord. Zij beleefde de twee wereldtitels van Evenepoel op het thuisfront. "Ik ben deze week aan mijn hogere studies begonnen, maar ik heb zijn wedstrijd tijdens de les stiekem bekeken. Ik had er graag bij willen zijn, want ik had wel verwacht dat hij zoiets zou doen. Ik heb gezien hoe hard hij er naartoe heeft gewerkt. Dus het was geen al te grote verrassing. Remco weet gewoon wat hij wil en gaat er alles aan doen om dat ook te bereiken."