Lefevere in de wolken: “Maar nu ervoor zorgen dat Remco blíjft groeien” JDK

26 september 2019

07u58 0 WK Wielrennen “Knap? Neen, dit is schitterend”, corrigeerde Patrick Lefevere, blije teammanager van Deceuninck-Quick.Step, aan de voet van het podium. “Er was er vandaag één outstanding. Sinds zijn opgave in de Tour wist ik dat Dennis zich op dit WK zou richten. Maar na hem pakt een jongen van 19 zilver. En dat over 54 kilometer! Bij anderen doofde de kaars langzaam maar zeker uit. Bij Remco niet. Hij viel niet stil, er zat weinig verval op.”

Een nieuwe stap is het in Evenepoels groeiproces. “Het gaat snel”, stelde Lefevere eens te meer vast. “Sneller dan we allemaal dachten. Dat is goed. Maar we moeten er toch over waken dat hij blíjft groeien. Op 24 oktober komen we in Brussel een eerste keer samen met de ploeg met het oog op 2020. Dan zullen we het eens over zijn programma hebben. Eerst dit afsluiten. Zondag is er nóg een WK. Het gaat stormen, naar verluidt!” Of hij Remco zichzelf zou laten uitleven? Lefevere: “Als hij in een ontsnapping geraakt, kan hij de Belgische kopmannen in een zetel plaatsen. Maar hij wordt nu meer geviseerd.”

Tijdritzilver op het WK levert alvast 2.300 euro UCI-prijzengeld en 6.000 euro premie van Belgian Cycling op. Plus een bonus van de grote baas? “Waarom willen jullie altijd over geld praten? (lacht) Ik héb al een bonus betaald. Ik heb Remco’s ouders overgevlogen met een privévliegtuig. En hun vip-arrangement geregeld. Dat is ook iets waard, toch?”