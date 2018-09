Laten Chris Froome en Geraint Thomas het WK schieten? "Ze eindigen hun seizoen in Ronde van Groot-Brittanië" MDB

05 september 2018

20u46

Bron: Cycling Weekly 1 WK Wielrennen Chris Froome en Geraint Thomas zullen op het WK in Innsbruck niet meedingen voor de regenboogtrui. Dat laat de sportdirecteur van Team Sky Brett Lancaster toch doorschemeren. De voormalige renner vertelde voor de start van de vierde rit in de Ronde van Groot-Brittanië dat het Sky-duo straks een punt zet achter een slopend seizoen.

Voor de start van de vierde etappe in de Ronde van Groot-Brittanië had Brett Lancaster nieuws in petto voor de wielerwereld. "Froome en Thomas zullen hun seizoen hier beëindigen", wist hij aan Cycling Weekly te vertellen. "Het is goed om niet per se op een fysieke topvorm, maar wel met een morele en psychologische boost te eindigen naar volgend seizoen toen", voegde hij er nog aan toe.

Geen WK dus voor de winnaar van de Giro (Froome dus) en de man die de Tour de France (Thomas) naar zijn hand zette? "Ik denk dat Thomas eerst wel dacht om het WK te rijden. Ik had hem daar graag gewild voor de ploegentijdrit, maar hij is duidelijk opgebrand na een zwaar seizoen en de stress die ze zichzelf opleggen door training, dieet, enzoverder", wist Lancaster nog te vertellen.

Froome en Thomas zijn niet alleen steengoede klassementsrijders, op een tijdritfiets komen ze ook meer dan goed uit de verf. Door hun afwezigheid stijgen de winstkansen dan ook voor Tom Dumoulin. De renner van Sunweb reed net als Froome overigens ook de Giro en de Tour. Dat de Nederlander zich dan wel volledig smijt voor de tijdrit in Innsbruck weet de Australiër Lancaster wel te kaderen. "Ik denk dat de Britse en Australische mentaliteit wat anders is dan bij anderen. Waar ze heel het jaar door voor zichzelf zorgen, laten we ons ook soms een beetje gaan wanneer het kan. Dus wanneer je knop is ingeschakeld, is die ook ingeschakeld. Maar wanneer je uitgeschakeld bent, ben je ook even uitgeschakeld. Tom Dumoulin lijkt zich het hele jaar door goed te houden, maar dat is gewoon een kwestie van cultuur."

Vorige week vertelde Tom Dumoulin nog aan De Telegraaf dat hij de tijdrit verkiest, maar tegelijkertijd ook op twee paarden gokt. "Als je me vraagt waar mijn voorkeur naar uitgaat, dan zeg ik de wegwedstrijd. Daar heb ik wel de minste kansen. Ik word liever opnieuw wereldkampioen tijdrijden, dat ik dan nog een jaar in die mooie trui kan rijden, dan dat ik vijfde word in de wegwedstrijd. Ook al is het bergachtige wegparcours met de steile klim niet in mijn nadeel. Natuurlijk hoop ik daar ook goed uit te pakken, want ik klim dit seizoen beter dan ooit."