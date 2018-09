Laatste WK ploegentijdrit in huidige formule: zo verliepen de zes vorige edities TLB/XC

22 september 2018

09u23 0 WK Wielrennen Morgen worden de wereldkampioenschappen wielrennen in Innsbruck afgetrapt met de ploegentijdrit bij de mannen en de vrouwen. De race tegen de klok voor teams staat voor de laatste keer op het programma in de huidige formule. Van de vorige zes edities, in 2012 werd de competitie nieuw leven ingeblazen, won de Quick.Step-ploeg er drie. BMC kwam twee keer als winnaar uit de bus en vorig seizoen was Team Sunweb de primus. Een terugblik.

2017: Sunweb haalt het onder aanvoering van Dumoulin

Vorig jaar stond er in het Noorse Bergen geen maat op Tom Dumoulin, die zich ook individueel tot wereldkampioen tegen de klok kroonde, en zijn ploegmaats van Team Sunweb.

Quick.Step Floors, Team Sky, BMC en Team Sunweb begonnen als de grote favorieten aan de ploegentijdrit van 42,5 kilometer. Dat één van die vier ploegen de wereldtitel zou grijpen, werd al aan het eerste tussenpunt duidelijk. Froome en co waren er één seconde sneller dan de blauwbloezen van Patrick Lefevere, BMC en Team Sunweb volgden respectievelijk op negen en tien tellen.

Iets over halfweg moesten er bij Sky en Quick.Step twee renners overboord. De beste twee bij het eerste tussenpunt verloren zo terrein op Team Sunweb en BMC, dat na 23 kilometer de snelste tijd op de tabellen zette. Die laatste twee teams liepen vervolgens alsmaar verder uit en zorgden uiteindelijk voor een spannende tweestrijd. Sky en Quick.Step vochten een robbertje uit voor het podium.

BMC had nog een voorgift van vier seconden bij het voorlaatste tussenpunt, maar dankzij een sterk slot van Team Sunweb veroverden Dumoulin en co - na een nagelbijtende finale - alsnog het goud. BMC strandde op amper acht tellen. In de achtergrond viel Quick.Step Floors nog naast het podium. Team Sky finishte als derde. Ook bij de dames ging Team Sunweb overigens met de gouden plak aan de haal.

2016: Mannen van Lefevere nemen revanche op BMC

In 2014 en 2015 werd de ploeg van Lefevere voor schut gezet door BMC. Maar in Doha pakten de mannen van de Quick.Step-ploeg toch hun derde wereldtitel in de ploegentijdrit op vijf jaar tijd.

Etixx -Quick.Step, zoals de ploeg toen nog heette, moest in Doha net voor BMC aan de bak en de Belgische formatie zette bij het eerste tussenpunt de beste tijd neer, drie seconden sneller dan de Amerikaanse rivalen. Bij het tweede tussenpunt naderde BMC evenwel tot op zeven honderdsten van een seconde, maar dan moest het technisch gedeelte op 'The Pearl' nog komen.

Etixx verteerde dat duidelijk het best, versnelde nog een keer op het eind en hield lange tijd zes renners samen. Dat maakte wellicht het verschil met BMC, dat al vroeger met vier renners overbleef. Elf seconden bedroeg uiteindelijk de kloof tussen goud en zilver aan de finish. Etixx werkte de veertig kilometer in het snikhete Midden Oosten af in 42:32.39, goed voor een gemiddelde van liefst 56,426 km/u.

2015: Specialisten van BMC halen het opnieuw

De mannen van Patrick Lefevere hadden in 2015 met een indrukwekkende bezetting maar één doel: wereldkampioen ploegentijdrijden worden in het Amerikaanse Richmond. Drie op vier konden Boonen, Martin, Kwiatkowski, Terpstra, Uran en Lampaert scoren, maar ze botsten op een ijzersterk en onklopbaar BMC. De uittredende wereldkampioen legde de 38,8 kilometer elf seconden sneller af dan de Belgische ploeg. Het brons was voor het Spaanse Movistar.

De roodhemden van BMC zetten bij alle tussenpunten de toptijd neer, maar Etixx-Quick Step bleef hen op de hielen zitten. Tony Martin bracht Boonen en co bij het laatste tussenpunt terug tot op vijf seconden van de Amerikaanse ploeg en een zinderende slotfase was in de maak.

Met een knaltijd veegde Etixx-Quick Step bij de aankomst alle prestaties van hun voorgangers van de tabellen. Daarna was het voor Martin en co met een bang hartje wachten op BMC. Maar het was uiteindelijk dus toch BMC dat aan het langste eind trok. De regerende wereldkampioen was twaalf seconden sneller dan Etixx, dat zo voor het tweede opeenvolgende jaar het hoofd moest buigen.

2014: Indrukwekkend BMC

Geen hattrick voor de troepen van Quick.Step. BMC was in het Spaanse Ponferrada een maatje te groot voor de tegenstand. De Amerikaanse ploeg was liefst 32 seconden sneller dan het Australische Orica-GreenEdge. Omega Pharma-Quick.Step moest vrede nemen met het brons.

BMC zette al vroeg dé richttijd neer. De ploegmakkers van Greg Van Avermaet zagen hoe wereldkampioen Quick.Step de snelste tijd bij het tweede tussenpunt realiseerde. Maar Tom Boonen en co moesten in de slotfase flink van gas terugnemen.

OPQS kwam tekort en moest zelfs strijden voor een plek op het podium. De troepen van Patrick Lefevre werden uiteindelijk derde. Twee seconden sneller dan Team Sky, drie seconden trager dan Orica-GreenEdge.

2013: Omega Pharma-Quick.Step verlengt titel na thriller

Omega Pharma-Quick.Step verlengde in 2013 zijn wereldtitel in de ploegentijdrit. Na een wedstrijd over 57,2 kilometer klokte de Belgische formatie af in 1u04:16.81. Daarmee hield OPQS amper 81 honderdsten over op het Australische Orica-GreenEdge. Een thriller.

Het was dus een dubbeltje op zijn kant, die ploegentijdrit in het zonovergoten maar winderige Toscanië. Bij het eerste tussenpunt waren de renners van het duo Wilfried Peeters en Tom Steels veertien seconden sneller dan Orica-GreenEdge.

“Tony Martin kon zijn temperament niet bedwingen”, legde Wilfried Peeters na de race uit. “Hij maakte het de anderen daarmee niet gemakkelijk en op zeven kilometer van het einde lagen we bijna vijf seconden achter op de Australische ploeg."

Maar dankzij een ijzersterke slotfase ging de wereldtitel andermaal naar Quick.Step, dat amper 81 honderdsten sneller was dan Orica-GreenEdge. Team Sky vervolledigde het podium.

2012: Quick.Step rekent af met favoriet BMC

De ploegentijdrit maakte in 2012 zijn intrede op het WK. BMC was vooraf dé grote favoriet in Valkenburg, maar Quick.Step legde finaal het parcours drie tellen sneller af.

Bij het eerste tussenpunt werd duidelijk dat het een driestrijd tussen Omega Pharma-Quick Step, BMC en Orica GreenEdge zou worden. Het BMC van Philippe Gilbert spatte uit elkaar op de Cauberg, terwijl Tom Boonen en co met z'n zessen (voltallig) naar de finish knalden.

Cruciaal. Uiteindelijk strandde BMC op drie tellen van Quick.Step, dat de wereldtitel veroverde. "Deze overwinning is meer waard dan de Ronde of Parijs-Roubaix", klonk het bij een geëmotioneerde Patrick Lefevere. Orica-GreenEdge werd uiteindelijk derde, op 47 seconden.

