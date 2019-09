Kopman Philipsen en Belgische beloften klaar voor WK: “Als ik goede benen heb, kan ik winnen” JDK/MCA

26 september 2019

19u49 6 WK wielrennen Morgen staat in Yorkshire het WK voor de beloften op het programma. Jasper Philipsen is de Belgische troefkaart. “Als ik goede benen heb, kan ik winnen.”

Is alles minder dan goud een mislukking voor kopman Philipsen? “Ja. Neen, grapje. Dat zou ik niet zeggen. Een WK is altijd moeilijk. Er telt slechts één plaats: de eerste. Maar het is niet simpel om te winnen”, vertelde de 21-jarige Belg.

Naast Philipsen staan er met Stan Dewulf en Brent Van Moer nog twee Belgische WorldTour-renners aan de start. “We hebben een sterke ploeg, maar alle U23-renners hier zijn klaar om de stap te zetten naar de profs. We hebben meerdere troeven om uit te spelen”, weet Philipsen. “In de sprint kan ik mijn mannetje staan. Het is een pittige aankomst. De benen zullen wel spreken op het einde, na zo’n zware koers. Het zal een eerlijke sprint worden.”

“Of ik druk voel? Neen, dat valt goed mee. Het is niet omdat ik een jaar bij de profs heb gereden, dat het morgen een ‘eitje’ wordt. Als ik goeie benen heb, kan ik winnen. Maar er zijn veel scenario’s mogelijk. Alles moet in de juiste plooi vallen. In Bergen voelde ik me ook heel goed en toch moest ik er heel snel tussenuit.”

“Groot wapen met Jasper”

“Waarom ik het WK bij de U23 rijd? Als je dat kan meepakken, mag je dat niet afslaan. Daarnaast weet ik niet wie mijn grootste concurrenten zijn. Ik kan alleen mijn ervaring meepakken van 2017 en 2018. Je ziet toch altijd andere namen naar voren komen.”

Wat wordt de rol van Dewulf op het WK? “Jasper ondersteunen, in eerste instantie. En indien het een zware koers wordt, moet ik zien te overleven”, klonk het bij onze landgenoot van Lotto-Soudal, die in aanloop het Canadese tweeluik Québec-Montréal reed. “Ik heb bewust een ander en lichter programma gekozen om hier frisser aan de start te staan.”

Van Moer wil dan weer niet achter de feiten aanlopen. “In de laatste ronden wordt het technisch. We mogen ons niet in een verloren positie laten duwen. Met Jasper hebben we een heel groot wapen. We hoeven niet aan te vallen, maar moeten wel zien dat we altijd mee zijn. We mogen ons niet laten verrassen.”